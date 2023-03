Orestes zanja los rumores tras no llevarse el bote en ‘Pasapalabra’: “No puedo quedarme callado"

Han pasado diez días desde la emisión de uno de los programas más esperados de ‘Pasapalabra’ en los últimos años. El duelo final entre Rafa Castaño y Orestes Barbero terminó con la victoria del primero, que se llevó el bote más generoso hasta la fecha del popular espacio de Antena 3: 2,27 millones de euros. El sevillano completó el rosco del tirón, sin que Orestes ni siquiera pudiera responder una sola palabra.

A quien había sido su rival durante casi doscientos programas dedicó sus primeras palabras tras hacerse con el codiciado premio: "Pienso mucho en Orestes porque se lo merece igual que yo", expresó. "Yo siempre diré que es el mejor tío que ha pasado por aquí, mejor concursante y también un tío que se hace querer", añadió Rafa, ante la atenta mirada de su compañero, que agradeció sus palabras.

Tras la victoria de Rafa, Orestes estaba en ‘paradero desconocido’ para los medios de comunicación, ya que había evitado pronunciarse “salvo unas pocas respuestas breves que di justo el día después al canal de Castilla y León”, ha manifestado ahora en sus redes sociales, en las que también se había mostrado inactivo en los últimos días. Esto sumado a las declaraciones de su excompañero Luis de Lama en ‘Espejo Público’, que afirmó verle “muy desanimado”, ha hecho que sus seguidores se preocupen sobre el estado de salud del burgalés. Es por ello que ahora ha decidido romper su silencio en Twitter:

“Me han llegado estos días bastantes mensajes de preocupación y, aunque había decidido no manifestarme, he visto que lo más adecuado es que precise esto para evitar confusiones. Me encuentro perfectamente. Con mucha más alegría por la tranquilidad que progresivamente iré recobrando y el trasfondo tan positivo que deja en conjunto haber vivido una experiencia así de excepcional. Sin embargo, tomé la decisión perfectamente comprensible de, tras este año y medio de vorágine, replegarme de lleno en los trajines y alegrías de mi vida cotidiana, la real, con mis planes, obligaciones y seres queridos irrepetibles.

Entrando en esa decisión, además, el pasar página completamente por una temporada después de esta etapa hasta nueva orden o especiales, como es lo más sano. Por eso deseché toda entrevista y declaración, salvo unas pocas respuestas breves que di justo el día después al canal de Castilla y León, y solo como favor a un gran amigo personal que trabaja allí.

Así las cosas, es absolutamente lamentable que en lugar de respetar el silencio al que creo tener derecho estas semanas, a falta de conceder declaraciones personales, me encuentre con que haya tenido que caer en la bajeza de tergiversar unas frases sueltas de una entrevista mucho más larga al gran @LuisDLama, colándolas como información de primera mano y de esos mismos días indiscutiblemente fiable, satisfaciendo la carencia de noticias por mi parte y creando para más inri una noticia sensacionalista que asegurase la expansión de clickbait. Pudiendo dar esa necesidad por cerrada. Pero finalmente he visto que no puedo quedarme callado.

Es de todo menos cierto que me halle tan sumamente derrumbado y devastado, sino que estoy con la resaca emocional consecuente, pero ante todo contento y agradecido. Por ello, resulta tremendamente injusto que encima se acarree por extensión a mi persona este halo de victimismo sin comerlo ni beberlo.

Espero que los medios que, ya sea consciente o inocentemente, se hayan hecho eco de ese reguero de falsedades facilonas partiendo de declaraciones tergiversadas, tengan la decencia de corregirse”.