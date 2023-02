El periodista Iñaki López se retira temporalmente de la televisión por un problema de salud

Iñaki López, periodista y presentador en La Sexta, ha anunciado que se va a retirar temporalmente de los focos de la televisión por problemas de salud. Así lo ha anunciado en un tuit publicado en su perfil oficial, en el que también ha compartido una fotografía junto a su perro y su familia compuesta por su hijo pequeño y su esposa, Andrea Ropero, compañera de profesión y natural de Binaced, Huesca.

Ayer, en esa sanidad pública que tanto nos cuida y que tenemos que defender, me encontraron una molestia que me va a tener un tiempo en el dique seco.

Afortunadamente, cuento con un equipo de mimos y cuidados que ninguna aseguradora podría igualar.

Os veo pronto. pic.twitter.com/TS5RFvwyZd — Iñaki López (@_InakiLopez_) February 3, 2023

"Ayer, en esa sanidad pública que tanto nos cuida y que tenemos que defender, me encontraron una molestia que me va a tener un tiempo en el dique seco", afirma en el tuit, en el que ya reúne más de 5.000 'me gusta'.

"Afortunadamente, cuento con un equipo de mimos y cuidados que ninguna aseguradora podría igualar. Os veo pronto", concluye.

Las reacciones no se han dejado esperar en Twitter. Andrea ha mostrado su apoyo a su marido por redes sociales y ha publicado un tuit en respuesta al de Iñaki. "Mimos nunca faltarán", afirma la oscense. Cabe mencionar que ambos esperan a su segundo hijo, tal y como hicieron público durante las pasadas navidades.

Mimos nunca faltarán…. ❤️💪 — Andrea Ropero (@andrearopero) February 3, 2023

Varios compañeros de profesión se han sumado a los ánimos y le han deseado una pronta recuperación. "Ay! Amigo! Arriba y mucha fuerza. Aquí te espero como agua de mayo", ha dicho Cristina Pardo, compañera de programa. "Iñaki, a recuperarte bien y a aprovechar el tiempo para hacer todas esas cosas que no podemos hacer cuando vamos a 100. Te mando todo el apoyo y el ánimo amiguetil!", ha respondido el cómico y director Santiago Segura. "Que no sea muy seco el dique. Vuelve pronto", le ha escrito Jordi Évole.

Iñaki López trabajaba hasta ahora en el programa de La Sexta 'Más vale tarde'. Todo apunta a que a partir de ahora será Pardo quien se ponga al frente del magacín de tarde.