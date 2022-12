Christian Gálvez: La competencia entre concursos es sana y mantiene viva la cultura"

Dos equipos formados por un concursante anónimo y dos famosos cada uno se enfrentan a una competición en la que se juega con pistas para averiguar palabras en un tiempo limitado. El ganador llegará a una prueba final para llevarse el bote de dinero acumulado que comienza con 250.000 euros; y, por primera vez, un 'intruso' participando vía 'Skype' desde casa, que le podrá ir arrebatando ese dinero. Así es el formato de '25 palabras', el nuevo concurso para las tardes de Telecinco (19:00), que supone el regreso de Christian Gálvez (42 años, Móstoles, Madrid) a la franja en la que triunfó durante años con 'Pasapalabra'. Ahora se enfrenta a un nuevo reto, que también pretende ser «un homenaje a la lengua española».

-¿Cree que estamos ante una etapa dorada de los concursos en televisión?

-Siempre han existido concursos en todas las cadenas y nunca pasan de moda. Es un formato que puede sobrevivir bien a los nuevos consumos en plataformas. Generamos un tipo de contenido en el que se mezcla cultura y entretenimiento, que a le gente le gusta jugar desde casa y que también forma parte del coloquio de después en la cena.

-Regresa a las tardes de Telecinco después de probar suerte con 'Alta tensión', aunque aquella etapa duró poco. ¿Cómo afronta volver a la misma franja?

-Es verdad que hicimos 'Alta tensión', y ahora hemos cambiado por este formato en el que hemos depositado muchas esperanzas, energías e ilusión. Durará lo que tenga que durar. Cruzamos los dedos y esperamos poder durar mucho tiempo y captar el interés de la audiencia. La tele está viva, y más en Mediaset. Además, nos pongan donde nos pongan, vamos a luchar con mucha ilusión.

-¿Cuál es la mayor baza de '25 palabras'?

-Recuperamos la esencia del juego con las palabras. No hace falta tener mucha cultura, pero la cultura sí que se premia. Es un concurso en el que el ingenio, la rapidez, la agilidad mental y el sentido del humor son fundamentales. Y, además, es un homenaje a la lengua española. Desde casa, los espectadores se van a enfrentar a los concursantes para arrebatarles los 5.000 euros diarios que se acumulan en el bote.

-¿Echaba de menos un concurso como este?

-Durante la pandemia, Mediaset y la productora (Fénix Audiovisual) hicimos 'Qarenta', un concurso con el que aprendimos mucho y hemos adaptado algunos conceptos a '25 palabras'. Lo que siempre echo de menos es trabajar. Me encanta combinar cultura y entretenimiento. Tras la pandemia no paramos de inspeccionar el panorama internacional para ver qué formatos podíamos hacer en la productora, mientras también buscábamos generar nuestros propios programas.

-El concurso original dura 25 minutos, ¿cómo ha sido adaptarlo a una duración de 50 minutos?

-Ha sido un reto coger un formato de 25 minutos y estirarlo por necesidades de parrilla. Lo hemos conseguido tras testar mucho el concurso. Durante los programas piloto, hemos mantenido toda la mecánica y el espíritu del formato original. Hay muy buen rollo entre los invitados famosos y los concursantes, y eso es muy bueno.

-¿Cómo es su relación con otros presentadores de concursos?

-Buena. Al único que no conocía era a Ion Aramendi, que estuvo un día en un especial de 'Alta tensión', que además lo ganó, y ahora en la promo conjunta que hemos hecho me sorprendió porque es un tío majete y muy generoso. Con la competencia igual. Al final todos participamos de esto. La competición entre concursos es sana, porque nos retroalimentamos y mantenemos viva la cultura, que es lo que es necesario.

-Se marcha Paolo Vasile después de 23 años al frente de Mediaset. ¿Recuerda algún consejo que le diera?

-Si yo tengo algo que agradecerle a Paolo es que durante todo el tiempo que he estado trabajando en Mediaset, que es mucho, nunca me dijera cómo tenía que hacer las cosas, sino que me haya dejado ser yo mismo. Solo tengo palabras de gratitud, porque me ha dejado ser yo y eso es complicado.

-Además de presentador, es productor. ¿Cómo ve el futuro de la televisión?

-Lo que yo he aprendido en todos estos años en televisión es que las cosas son cíclicas. A veces estás arriba y otras estás abajo. Hace unos años, daba conferencias sobre las claves del éxito, pero ahora las doy sobre cómo asumir los fracasos y cómo estos te pueden ayudar a mejorar. De Mediaset lo que me gusta es que es una tele viva, en directo, pero es verdad que hay un público que prefiere el consumo bajo demanda. La tele está para entretener, divulgar e informar, y eso es lo que yo quiero hacer.

-¿Qué le pide al 2023?

-Le pido que '25 palabras' dure mucho para sacar un juego de mesa (risas). Y poder hacer un especial las próximas navidades con los peques, que es algo que me encanta.