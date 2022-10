La historia humana detrás del mayor ataque contra el CNI

Para entender la nueva serie documental de Movistar Plus+ hay que viajar hasta finales del año 2003. El Servicio Nacional de Inteligencia Español (CNI) vive en Iraq el momento más oscuro de su historia. El 29 de noviembre, ocho agentes son emboscados por sorpresa en Latifiya, víctimas de un violento tiroteo. Ellos son Alberto Martínez, Carlos Baró, Alfonso Vega, Ignacio Zanón, José Merino, José Carlos Rodríguez Pérez, José Lucas Egea y José Manuel Sánchez Riera. Las noticias confirmarían posteriormente que ninguno de los agentes sobrevivió a la emboscada. Es el peor ataque que jamás ha sufrido la inteligencia española.

En este contexto, Movistar Plus+ recupera, a través de cuatro episodios ya disponibles bajo demanda en la plataforma de pago, la historia humana de ocho hombres que sacrificaron su vida para garantizar la seguridad de las tropas españolas destacadas en territorio iraquí e informar al Gobierno. 'Los 8 de Irak' cuenta con testimonios inéditos de espías, yihadistas, militares o diplomáticos, con los que pretenden rescatar de la "amnesia colectiva" el suceso; una historia no muy conocida para el gran público, que ha sido expuesta de nuevo con el objetivo de rendir tributo a los agentes del CNI cuya misión fue fundamental en el difícil contexto mundial de principios del siglo XXI.

"Era un asunto que llevaba muchos años en mi cabeza. Cuando nos enfrentamos a esta producción, sabíamos que no sería fácil, que sería un viaje intenso. Hemos hecho algo de lo que estamos muy orgullosos", explica la creadora y directora del documental, Fátima Lianes, quien reconoce que, esta historia, había generado "mucho dolor en las familias" y una "herida abierta que había que cuidar". "La mayoría de nosotros conocemos muy poco de la historia. Quizás un titular. No sabíamos el alcance y todo lo que había por debajo", añade, por su parte, el gerente de contenidos de #0 y de producción propia de Movistar Plus+, Jorge Ortiz de Landázuri.

En este sentido, la realizadora se dio cuenta de que había que llevar este nuevo formato "más allá del 'thriller' político" porque, en su opinión, "había que mostrar la historia humana de nuestros agentes secretos y la gran misión a la que se enfrentaron en territorio iraquí". "El contexto de Iraq era la excusa", admite Lianes, que apostó por retratar la historia de los agentes desde el respeto. "Es un relato de empatía y perdón, de hacer cercana la guerra al espectador, como un tema global que nos concierne a todos", añade.

Resistencias

Cuenta que costó hablar con los agentes y exresponsables del CNI porque "había resistencias" porque tenían que abrir "la puerta de su intimidad" y "eso cuesta, lógicamente". "Es importante la intención, y la nuestra siempre ha sido desde el respeto, no juzgar y agradecimiento. Y cuando ven ese acercamiento con el entrevistador, se abren. Requiere insistencia porque te tienen que conocer y confiar en ti", reflexiona.

No participan en el proyecto, aclara la directora, los familiares de los agentes asesinados. "Hemos contactado, pero preferimos que no participaran. Lo saben, están de acuerdo con la serie, pero por cuestión de tono preferimos que no intervinieran". Tampoco encontraron, según relata, problemas de seguridad en Iraq durante las grabaciones: "Lo vivimos tranquilo, el pueblo iraquí es acogedor. La gente se imagina esos entornos de una manera más hostil que cuando estás allí. Había seguridad y mucha tensión que se percibía en el ambiente, pero tenían más miedo los de seguridad que nosotros", bromea.

'Los 8 de Irak', que produce la plataforma de pago en colaboración con 100 Balas (The Mediapro Studio), se introduce en la misión que estos ochos agentes desarrollaron en Iraq a través de diferentes testimonios que relatan cómo consiguieron tejer una red de confidentes y cómo supieron lidiar con el servicio secreto de Sadam Huseín. También recuerda el viaje a Bagdad en el que sufrieron la emboscada el 29 de noviembre de 2003. Entre las personas que han colaborado, el director del CNI entre los años 2002 y 2004, Jorge Dezcallar; la corresponsal de guerra, Mónica Prieto; el exdirector de contraterrorismo de la CIA en la lucha contra Al Qaeda, John Kiriakou; o el agente de la CIA que interrogó a Sadam Huseín después de su captura, John Nixon. Las entrevistas se han realizado en más de cuarenta localizaciones diferentes que incluyen España, Iraq, Turquía y Estados Unidos.