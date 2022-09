La vocación cumplida (e indestructible) de Olha Kosova

Cuando a Olha Kosova (Dnipro, 1991) le preguntaban qué quería ser de mayor, respondía: «Corresponsal de guerra». No tenía ni idea de que cumpliría su sueño pero convertido en pesadilla. Olha, joven periodista ucraniana que envía crónicas, como ‘freelance’, a diferentes medios españoles, entre ellos ‘20 minutos’, cubre desde el pasado mes de febrero la invasión de su país por el Ejército ruso. En su perfil de Whatsapp, apenas se distingue su rostro. En el centro de la fotografía destacan las cinco letras de la palabra ‘Press’, un salvoconducto para poder realizar su trabajo pero también toda una declaración de intenciones: voy a informar.

La periodista ha narrado la vida en los refugios antiaéreos de Kiev, la resistencia de los combatientes de la acería de Azovstal, la emocionante celebración de la Pascua rusa o la alegría por el triunfo de Ucrania en Eurovisión. Porque estaba allí. Entrevistó en las primeras semanas de la guerra a un joven informático que había decidido alistarte. Hace unos días, envío, escrita con lágrimas, la crónica de su funeral tras su muerte en el frente.

Sabemos qué pasa en Ucrania por profesionales como Olha. Aun en tiempos de guerra, con los movimientos y la información muy limitados, nos es imposible ignorar el sufrimiento del pueblo ucraniano y la sinrazón de Putin. Nunca podremos decir que no sabíamos qué pasaba. Y por eso las encuestas realizadas estos últimos meses reflejan que el proyecto europeo ha salido reforzado; que las medidas adoptadas, económicas y militares, reciben un apoyo mayoritario.

La vocación de Olha Kosova simboliza la esencia del periodismo. Sus valores esenciales -compromiso, rigor, servicio a la sociedad- enlazan con los que han traído a HERALDO DE ARAGÓN hasta su 127 aniversario. Fernando de Yarza, presidente de HENNEO, lo define como un contrato ético con los lectores, un contrato ético que este diario cumple y renueva cada día, desde el 20 de septiembre de 1895, cuando salió a la calle el primer número.

Frente a la desinformación, no hay otra fórmula que revitalizar la información

En esa portada histórica, prometían a los lectores hacer «un periódico a la moderna, de noticias muy compendiadas, de gran tamaño para disponer de espacio en el que reflejar el modo de ser de esta sociedad tan a la última, tan movida tan variada, tan compleja», con la ayuda de «unos servicios especiales que ayuden a completar una información cabal». Y así nos marcaron un camino que se ha seguido fielmente. La sociedad ha cambiado muchísimo a la vez que no ha cambiado nada: sigue siendo variada y compleja. Generaciones de lectores han atravesado tres siglos con HERALDO, que ha visto y sufrido varias guerras, han vivido avances propios de la ciencia ficción, y siguen demandando lo que entendió HERALDO DE ARAGÓN desde el primer momento: «¿Acaso puede reseñarse la guerra de Cuba como se reseña un suceso vulgar?’». Ya no es solo la generosidad del papel, ahora el universo infinito de la web brinda ese gran tamaño con el que soñaron, para explicarse perfectamente, los impulsores de HERALDO.

Estos pioneros se asombrarían si pudieran ver el salto tecnológico que ha dado el diario y la enorme transformación de la empresa, pero se adaptarían enseguida y harían suya la evolución. Nuestros editores saben y asumen que el cumplimiento de su misión va indisolublemente unido a la capacidad de innovación. La tecnología ha dado un salto prodigioso, que permite transmitir información a una velocidad máxima, pues la del propio suceso, y en tiempo real. Pero debemos cuidar de que este sueño del progreso no produzca monstruos.

Los monstruos son la desinformación y la ‘infoxicación’, es decir, un exceso de información mal procesada y un bombardeo de bulos interesados que amenaza con abrumar al ciudadano. Frente a la desinformación, no hay otra fórmula que revitalizar la información. En la guerra contra la desconfianza y la apatía, no hay que bajar los brazos. Tenemos tres poderosos antídotos: la noticia, su contexto y la opinión ponderada sobre ambos. Cuando Trump habla de «hechos alternativos» y la directora de ‘Russia Today’, la web que difunde los intereses de Putin, defiende «una verdad alternativa de la realidad», el objetivo es que el populismo avance y la democracia retroceda. Tal para cual. Frente a la mentira, la prensa seria debe hacer comprender a la sociedad que la verdad juega en desventaja porque es más cara que la mentira, pero que los estragos de la desinformación son terribles. Para lanzar bulos por la red no hacen falta editores, ni plantillas, ni comprobaciones. Solo hay que repasar el mapa del mundo para conectar el desarrollo de una sociedad con la existencia de prensa libre. Esta convicción, que es el motor de HERALDO DE ARAGÓN y de todo HENNEO, alienta una esperanza tan indestructible como la vocación de Olha Kosova.