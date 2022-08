Carmen Maura y Eva Longoria serán madre e hija en la ficción

Ha debido quedar satisfecha Apple con 'Now & Then', la primera serie que desarrolló Bambú Producciones para su plataforma de 'streaming', porque la compañía de Tim Cook acaba de anunciar un nuevo proyecto con la productora que reúne tres nombres de altos vuelos. A saber, Eva Longoria, Carmen Maura y Sandra Barneda. La ficción lleva por nombre 'Land of Women' y es la adaptación de 'La tierra de las mujeres', la segunda novela que escribió la presentadora de 'La isla de las tentaciones', que ya fue finalista del Premio Planeta 2020 con 'Un océano para llegar a ti'.

Maura y Longoria serán madre e hija en esta comedia con toques de drama creada por Ramón Campos y Gema R. Neira. A lo largo de sus seis episodios, la ficción cuenta la historia de Gala (Longoria), una mujer de Nueva York cuya vida da un vuelco cuando su esposo implica a la familia en irregularidades financieras y ella se ve obligada a huir de la ciudad junto con su madre anciana y su hija universitaria. Para escapar de los peligrosos criminales con los que el ahora desaparecido marido de Gala está en deuda, las tres mujeres se esconden en el mismo encantador pueblo vinícola del norte de España del que huyó la madre de Gala hace 50 años, jurando no volver jamás. Las mujeres buscan comenzar de nuevo y esperan que sus identidades permanezcan anónimas, pero los rumores se propagan rápidamente en la pequeña localidad, desentrañando sus secretos familiares más profundos.

Carlos Sedes, habitual de otras producciones de Bambú como 'Fariña', 'Gran Reserva', 'Velvet' o 'Las chicas del cable', se encargara de dirigir la serie, que en estos momentos se encuentra en la fase de preproducción. "De forma innovadora -dice la nota de prensa distribuida por el gigante tecnológico- estará filmada en inglés y español y se podrá ver en cualquiera de los dos idiomas".

Regreso a primera línea

Para la actriz de 'Mujeres desesperadas', 'Land of women' supondrá su primer papel como protagonista desde 'Telenovela', la comedia de tono paródico que NBC estrenó en 2016 y que no pasó de la primera temporada.

Por su parte, Maura, recientemente distinguida con el premio de honor de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, continúa trabajando indistintamente en cine, teatro y televisión. Si hace unos meses se subía a las tablas en Francia, la actriz de 76 años se encuentra ahora rodando 'Mi otro Jon' (Paco Arango), donde da vida a Merche, una mujer en fase terminal que decide hacer realidad, junto a sus tres mejores amigas, sus últimas voluntades. La madrileña tiene también pendiente de estreno 'Rainbow' -llegará a los cines el 23 de septiembre-, la loca versión de 'El mago de Oz' que ha dirigido Paco León, y en la que encarna a Coco Cabrera, una célebre artista española que se queda embarazada a los 70 años.

Con 'Land of Women', Apple TV+ busca ampliar su limitada producción dirigida al mercado hispano, que incluye la mentada 'Now & Then', con Maribel Verdú, Manolo Cardona, Rosie Perez y Eduardo Noriega en el reparto, o la comedia 'Acapulco', con Enrique Arrizón y Camila Pérez.