Joël Dicker, autor de 'El caso de Alaska Sanders': "Netflix no ha inventado nada, retoma los códigos de la novela"

El escritor Joël Dicker, quien retoma el caso Harry Quebert con la secuela 'El caso Alaska Sanders' (Alfaguara), ha asegurado que la plataforma Netflix "no ha inventado nada" en relación con la novela sino que, al contrario, "retoma muchos de sus códigos y se inspira en ellas".

"Se puede reconocer que la televisión sí ha logrado el éxito que la novela no, y eso se debe a que las personas se aglutinan para comentar la última serie que hayan visto en un terreno donde se puede no estar de acuerdo. Y eso es algo que no suele pasar en estos días", ha lamentado en una entrevista con Europa Press el autor suizo.

Dicker se refiere a la "imposibilidad" de debatir sobre determinados temas como la política o la actualidad en redes sociales sin que "haya alguien en desacuerdo que te insulte o maltrate". "La gente puede conversar sobre series cuando no haya nada más de lo que hablar y puedes estar o no de acuerdo, conversar sobre ello o animar a otro a que la vea", ha indicado.

En este sentido, considera que la novela ha perdido terreno respecto a estas ficciones por una suerte de 'elitismo', pese a ser un género que "permite al lector ser el propio creador". "Eso no ocurre con la televisión, porque leyendo un libro uno imagina cosas que hablan más de ti que cualquier obra", ha explicado Dicker, quien no obstante sí se considera "bien tratado" por la televisión -su libro sobre Harry Quebert fue hecho miniserie y estrenada en España en Movistar-.

En cualquier caso, lamenta que el mundo literario "siga estando ocupado en discusiones de lo que es un buen o un mal libro". "Qué más da si uno ha leído un libro para la playa o si al final estás leyendo a un Nobel...lo importante es si el libro ha gustado y que la gente hable de ello. Espero que el mundo de la literatura se dé cuenta", ha apuntado.

¿Más Harry Quebert?

'El caso Alaska Sanders' supone el cierre de una trilogía proyectada hace nueve años, cuando 'La verdad sobre el caso Harry Quebert' se convirtió en un fenómeno literario global, traducido a 42 idiomas y con más de 15 millones de lectores. Dicker, quien proyectó esos tres libros antes del éxito, no da ahora por cerrada la saga, porque "es mejor no prometer algo, que luego impide la creación".

En su nueva novela, una intriga que alterna varias líneas temporales, el autor suizo recupera a Marcus Goldman, al sargento Perry Gahalowood y a Harry Quebert unos meses después del final de 'La verdad sobre el caso Harry Quebert'.

Un enigmático mensaje, encontrado en el bolsillo del pantalón de Alaska Sanders, cuyo cadáver apareció el 3 de abril de 1999 al borde del lago de Mount Pleasant, una pequeña localidad de New Hampshire, es la clave de la reapertura de una nueva investigación con estos personajes.

La fama del 'bestseller'

Ahora, Dicker es un autor con una amplia legión de lectores, pero asegura que ese éxito literario no le ha cambiado en nada. "El éxito te cambia la vida, pero no la realidad, sino la percepción que tienen los demás de ti. Uno sigue siendo el mismo, pero necesita un tiempo para acostumbrarse a que alguien a quien no conoces te salude por la calle y él sí te conozca", ha indicado.

El escritor suizo apunta que, en su caso, el miedo a la página en blanco no ha existido, aunque sí "otro tipo de temores" del escritor. "La sequía no es un problema, porque si no tengo nada que escribir, no me voy a quedar ahí delante del ordenador esperando. Pero sí la elección de temas o la construcción de la novela", explica el autor 'bestseller', quien además reconoce que ha cambiado algo en estilo. "Cuantos más años tengo, más recorto de lo escrito", ha concluido con humor.