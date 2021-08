Los podcast y las series tejen nuevas alianzas en televisión

La proliferación de plataformas y de series ha provocado la necesidad de ampliar los lugares en los que buscar la inspiración cuando las ideas originales no surgen. El consumo cada vez más extendido de podcast junto con la relevancia conseguida por algunos títulos ha empujado a guionistas y productoras a fijarse en estos productos para buscarles una nueva vida en la pantalla.

"Los podcast tienen dos cualidades muy interesantes para que su trasvase a la televisión triunfe: por un lado, ya atesoran un universo propio, una atmósfera creada en torno al audio que es fácilmente trasladable a la imagen. Y, por otro lado, cuentan con una comunidad constituida alrededor del mismo, es decir, la serie ya parte con un público cautivo que va a querer ver la adaptación, aunque sea, sin duda, su público más crítico" explica María Jesús Espinosa de los Monteros, jefa de Audio del Grupo Prisa. "Los podcast, o mejor aquellos que construyen una propuesta narrativa específica, pueden servir de antesala para que sus contenidos se amplíen, se expandan en formatos diferentes. Ese modelo transmedia tiene un concepto clave: la búsqueda del espectador diseminado, es decir la caza del que puede leer, escuchar, ver en distintos soportes. Ya no hay hegemonía de nada ni de nadie" añade José Ángel Esteban, director de Audio de Vocento.

Hollywood lleva un tiempo afinando el oído para captar buenas historias que llevar a su terreno y no le está faltando dónde escoger. "La exigencia por atraer la atención del usuario en un ecosistema digital con tantas opciones de ocio y entretenimiento está estimulando la imaginación y el talento de todos los creadores. La ventaja del podcast es que permite imaginar y desarrollar historias con un coste de producción mucho más asequible que el de las series para la televisión o las plataformas. Algunos de esos guionistas confiesan que las posibilidades narrativas del audio son tan potentes o más que las del lenguaje audiovisual. De hecho, cada oyente imagina la historia a su modo. Y no necesitan localizaciones, decorados o desplazamientos" argumenta Luis Miguel Pedrero, catedrático e investigador en la Universidad Nebrija.

"Los responsables de las cadenas de televisión y las plataformas tratan de identificar en todo momento qué posibilidades ofrecen las historias que se cuentan en libros, cómics, videojuegos o podcast para su explotación en la pantalla" apunta Pedrero. Ocurrió con 'Homecoming', un audiodrama norteamericano producido por Gimlet Media que se transformó en serie con Julia Roberts y Amazon detrás.

Idéntico viaje realizó 'Dirty John' con la cadena USA Network. En la recámara para los próximos meses de cualquier plataforma hay reservadas varias adaptaciones de audio. HBO se hizo con los derechos de 'Nice White Parents', un podcast de 'The New York Times'. Apple TV adquirió los de 'WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork'. Y Amazon volverá a probar suerte con 'The Left Right Game', un título de misterio. Este género es uno de los favoritos, como demuestra la próxima producción de otros como 'The Horror of Dolores Roach' o 'Welcome to night vale'.

Exploracíon

"En España hay productoras que ya planifican sus trabajos con vocación de expansión transmedia, esto es, con el desarrollo simultáneo de contenidos para su distribución en plataformas de vídeo, audio y videojuegos; hay experiencias fantásticas como las de 'El Ministerio del Tiempo',' La peste', 'En el corredor de la muerte' o 'La línea invisible', entre otras, sin olvidar la estrategia de Audible (Amazon) de continuar series televisivas de éxito como 'Expediente X'. Otras veces las cosas suceden de forma menos planificada: el podcast 'Maitino' en RNE surge para dar continuidad en una audioserie a las aventuras de dos personajes del serial 'Acacias 38' en La 1, y su éxito ha sido tan fulgurante que esa historia sonora dará lugar a un 'spin off' en televisión. De nuevo, las historias sonoras se utilizan como ensayo para posibles producciones televisivas" comenta Pedrero.

"El relato en audio y difundido como podcast, con un narrativa específica, a veces hace de sherpa, de explorador. Detecta mejor nichos y audiencias. Siembras deseos y posibilidades, crea comunidades a las que más tarde hacer llegar producciones en otros formatos, servir de palanca para lanzamientos posteriores. Y a la inversa, desde propuestas previas -en libros, en series, en cine- se puede completar en audio, ampliar, reconfortar a los que se han quedado huérfanos cuando la temporada de una serie se ha acabado con más y distinto de lo mismo: memorias del protagonista, entrevistas, complementos, materiales de apoyo, tantas cosas que, en audio, son más sencillas de producir, más virales" explica Esteban. "El audio viaja digitalmente muy bien: pesa poco y acoge mucho".

Movistar trabaja en la actualidad en la adaptación de 'El gran apagón', uno de los éxitos de Podium Podcast, siguendo la estela de lo que está haciendo la industria estadounidense. "Esto provocará -vaticina Espinosa de los Monteros- un relanzamiento de la serie sonora para aquellos cautivos de la versión televisiva que no conocían el podcast. Son dos lenguajes diferentes y dos formatos diferentes que van a dar lugar a dos productos culturales distintos que son complementarios".

Pedrero coincide en esa idea: "Se trata de lenguajes distintos que implican hábitos y actitudes diferentes por parte del usuario: el audio apela a la imaginación, permite que cada oyente recree la historia de una forma personal e intransferible. En la pantalla ya no hay margen para esa subjetividad".