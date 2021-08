Fiona Ferrer: "Detesto a la gente que siempre está fenomenal

Fiona y Frida son dos nombres que tienen la misma inicial y el mismo número de letras. Frida es la protagonista de 'La estilista'. Y Fiona Ferrer, su autora. "Después de un tiempo sin escribir esta es mi tercera novela -detalla Ferrer-. Tiene algo de autobiográfica y una mirada muy irónica sobre el mundo de la moda, donde no es oro todo lo que reluce y quien hoy está arriba mañana puede estar abajo". La ha titulado 'La esti-lista', por separado, porque considera que hoy día "hay muchas esti-tontas". No quiere señalar a nadie pero... "Me refiero a gente que al final no tiene educación ni respeto. El mal uso de las redes sociales tiene mucha culpa. A lo mejor porque acumulan miles de seguidores se piensan que son más que nadie. Yo tengo casi 100.000 en Instagram, pero es que he sido estilista de verdad, ja, ja, ja...".

Hija de la modelo italiana Mietta Leoni, una de las creadoras de la moda Adlib en Ibiza, y del empresario textil Juan Ferrer Grifols, fundador de la marca Ferrer y Sentís y descubridor del diseñador Claude Montana, Fiona ha crecido, como ella dice, "entre telares". Su boda en 2009 con el empresario de la comunicación Jaime Polanco consiguió catapultarla al estrellato y a la portada de '¡Hola!'. La revista publicó entonces un extenso reportaje sobre aquella celebración de tres días en el hotel Abama de Tenerife. La pareja se separó cuatro años después pero Fiona para entonces ya era una 'socialité' imprescindible, asidua de la Copa del Rey de Vela en Mallorca y de la gala Starlite de Marbella.

"La vida está para vivirla y no para que te la cuenten", predica Ferrer. Pero también matiza que "hay que comerse el mundo sin comerte a nadie". Lo dice por experiencia... "Yo lo he sufrido. He tenido traiciones, desengaños profesionales y personales. Frida, mi personaje, habla de todo eso". La novela comienza con la desaparición de Mietta Leoni. "Os voy a hacer llorar", advierte la autora. Para Fiona, que fue su donante de médula, el fallecimiento de su madre en 2016 a causa de una leucemia fue "un golpe durísimo". Años antes había sufrido el trágico episodio de la muerte de su padrastro en un tiroteo. "En mi libro abordo también el tema del suicidio, y puede que tenga alguna relación porque para mí aquello fue traumático", confiesa.

Dejarse llevar

Pero en la nueva novela de la creadora de las 'Waku Girls' (su primera ficción) domina la parte jocosa. "Hay mucho sexo", advierte Fiona, sin querer desvelar si todo, incluida una relación sexual en una telecabina de esquí, es autobiográfico. "A mis 46 años no tengo hijos ni en este momento pareja, así que me dejo llevar..." Su relación con Javier Fal-Conde, empresario sevillano de familia aristocrática, se rompió durante el confinamiento. "Él estaba en Sotogrande, yo en Madrid, y la falta de comunicación acabó con lo nuestro. Cuando quieres mucho a alguien pasas un luto, yo lo he vivido durante año y medio, pero luego he comprobado que un clavo saca otro clavo, je, je...".

Involucrada en mil proyectos, muchos de ellos relacionados con el arte, emprendedora febril y autónoma "sin vacaciones", Fiona Ferrer, que durante dos años fue asesora de moda en la Cámara de Comercio de Bogotá, es una cosmopolita que lo mismo representa en España a una empresa de cannabis para uso hospitalario que promociona un vino piamontés considerado "el primer vino del mercado sin azúcar". Y aún le queda tiempo para opinar como estilista sobre la reina Letizia... "Me parece indignante que la juzguen tanto por la ropa que se pone. Lo está haciendo muy bien y ella es guapa a rabiar".

Fiona detesta a la gente que dice estar siempre "fenomenal". Su lema es 'Más sinceridad y menos postureo'. Y está convencida de que la vida de una 'celebrity' al final se reduce a una foto... "Y esa foto -sentencia-, te pone en el mapa".