Laura Gómez-Lacueva: "En el verano soy consciente del paso del tiempo"

«Este verano pandémico estoy grabando la serie ‘El Pueblo’ en la provincia de Soria. Así que este año no toca veraneo. No he tenido que aplazar ningún viaje, pero el deseo de volver a viajar está más fuerte que nunca. Ahora mismo me iría a mi Berlín», explica la actriz de 'Oregón TV' y cofundadora del grupo teatral Nueve de Nueve Laura Gómez–Lacueva (Zaragoza, 1975).

¿Qué le dice el verano?

En el verano soy consciente del paso del tiempo. Me recuerda las horas lentas de la infancia. Es la pausa en las responsabilidades. Tiempo, sudor, duchas y vestidos frescos.

¿Dónde le gusta que transcurra?

Cuando mi hermano y yo éramos niños viajábamos con mis padres cada verano a una playa distinta, casi siempre del Mediterráneo. Desde hace más de quince años casi cada verano voy a Berlín. De niña era de playa y de adulta soy de ciudad y de lo que surja. Mi ideal sería pasar el verano entero con Torsten, mi pareja, en Berlín.

"Parece que el audiovisual y yo tenemos un bonito idilio de amor y este premio es un gran impulso para seguir enamorada"

¿Qué fue primero el teatro o el humor?

Siempre me ha gustado mucho hacer reír a mi entorno, así que creo que llegó antes el humor. Pero el teatro también vino muy pronto en mis juegos infantiles.

Este es un tiempo de viajes...

Sí. Recuerdo los viajes de verano que hice para ver a mi abuela materna en un pueblecito de Brasil.

Sigamos con los recuerdos...

Tengo muchos. De niña, los amigos de verano nuevos de cada año, con los que nos carteábamos durante mucho tiempo. Y de adolescente, las vacaciones sola con mis amigas, recuerdo unas muy divertidas en Gandía a las que también vino mi hermano Joaquín.

"Siempre me ha gustado mucho hacer reír a mi entorno, así que creo que llegó antes el humor. Pero el teatro también vino muy pronto en mis juegos infantiles"

¿Le persiguen los instantes y las imágenes de la memoria?

Me quedo con recuerdos de mis padres y mi hermano cuando era niña en la playa. Y alguno de adolescente riendo y aprendiendo mil cosas con mis amigas. Pero, un bonito recuerdo fue el primer viaje con mi pareja por todo el norte de España en coche. Estábamos día y medio en cada lugar. Sin planear, todo improvisado en una época sin móvil. Fue un poco estresante pero maravilloso.

¿Ser actriz significa que se lee más teatro?

No todos los actores y actrices leen teatro. Yo lo leo porque me gusta y me nutre. En estos momentos estoy leyendo ‘Las olas’ de Virginia Woolf, ‘Poesía selecta’ de Rubén Darío y ‘Lecciones para el actor profesional’ de Michael Chejov. En los días libres de rodaje, leo, veo películas, camino, medito y disfruto de la compañía de mis amigos.

¿Qué películas están asociadas a un verano inolvidable?

Vi ‘Diarios de motocicleta’ de Walter Salles en La Habana y me impresionó ver cómo se emocionaba el público cubano con la historia del Che Guevara. Ese fue otro viaje inolvidable.

¿Algo simpático o insólito en la oscuridad de la sala?

Otro verano vi ‘Volver’ de Almodóvar en Berlín subtitulada en alemán. Por las reacciones del público supe qué cantidad de españoles veían la película.

¿Es mitómana con la música? ¿Qué discos escoge?

No soy mitómana, pero mi disco de verano fue ‘Sin documentos’ de Los Rodríguez; lo escuchamos vuelta y vuelta un verano mi prima Begoña y yo en Brasil. Algunas de esas canciones me transportan a esos días.

¿Cuáles serían los conciertos de su vida?

Uno de los conciertos de mi vida fue uno de Papa Wemba en el Pantano de Lanuza. Lo que lo hizo especial fue la compañía y el entorno. Cualquier concierto en ese mágico lugar impresiona.

¿El gran personaje de esta época del año?

Mi abuela materna Susana y mi sobrino Joaquín.

"Desde hace más de quince años casi cada verano voy a Berlín. De niña era de playa y de adulta soy de ciudad y de lo que surja. Mi ideal sería pasar el verano entero con Torsten, mi pareja, en Berlín"

¿Cuál es la más extraña o sorprendente anécdota veraniega vinculada a su profesión?

El actor y guionista Luis Rabanaque y la fotógrafa Ana Moreno vinieron a pasar unos días a Berlín con nosotros. Lo pasamos muy bien. Un día hicimos una visita guiada a un búnker y a la salida algunos de los visitantes me preguntaron si yo era ‘youtuber’, como lo negué insistieron, quizás era ‘influencer’ porque les sonaba mucho mi cara, al final tras varias negativas se dieron cuenta de que habían visto unos vídeos de ‘Oregón TV’ en los que salía yo. Esa anécdota nos hizo reír bastante durante todo el viaje.

¿Qué supone para usted el Premio que le concede el Festival de Tarazona y el Moncayo?

Es un gran honor para mí ser el ‘Talento Aragonés’ de este año. El Festival de Tarazona y el Moncayo es uno de nuestros grandes festivales de cine, así que imagine cómo me siento, muy honrada y muy agradecida. Parece que el audiovisual y yo tenemos un bonito idilio de amor y este premio es un gran impulso para seguir enamorada.