Sharon Stone recuerda en 'El Hormiguero' las secuelas del ictus que sufrió en 2001: "Tuve que aprender a andar, leer y escribir"

La actriz estadounidense Sharon Stone visitó este lunes el programa de Antena 3 'El Hormiguero' de forma telemática con motivo de la presentación de su biografía 'La belleza de vivir dos veces'. La estrella de Hollywood recordó, entre otras cosas, las graves de consecuencias del ictus que sufrió en 2001.

A preguntas de Pablo Motos sobre este episodio, Stone recordó que padeció "la pérdida de memoria, de parte del oído izquierdo y tartamudez", la actriz asegura que "no sentía la pierna izquierda" y que tuvo que volver a "aprender a andar, leer y escribir. Fue como empezar de cero", relató ante un perplejo Pablo Motos.

"Es un proceso muy largo y depende del esfuerzo que le pongas, yo soy una persona muy disciplinada, pero hoy en día sigo trabajando para recuperarme", aseguró Stone que trató de reconfortar a las personas que en estos momentos estén pasando por algo similar narrando como ella pudo recuperarse por completo de una situación tan difícil.

Asimismo, en el libro, la estrella estadounidense también relata una experiencia espiritual que vivió cuando estuvo ingresada en el hospital: "Me sentí atraída por una luz blanca a lo lejos, sientes que sales de tu cuerpo", una experiencia que coincide con relatos de otras personas que han sufrido situaciones cercanas a la muerte. "Hay gente que cree que es una experiencia científica y otros que es espiritual, yo pienso que pueden ser las dos cosas, pero después de recuperarme creo que me ha transformado espiritualmente", aseguró Sharon Stone a preguntas de Pablo Motos.

En una entrevista algo sobria y carente de ritmo, tal vez por el formato en videoconferencia desde su casa de Los Ángeles o tal vez por unas preguntas más guionizadas que de costumbre, Sharon Stone también recordó el día en el que conoció a Antonio Banderas en una gala de los premios Óscar. "Me dijeron que no sabía inglés, pero era tan valiente y tan cariñoso que fue increíble. No olvidaré nunca ese día. Antonio es mi hermano, lo adoro", aseguró Stone, que también rememoró que "cuando llegó a Los Ángeles creí desde el principio que iba a ser una superestrella, yo tenía que presentar una categoría de los Oscar y pedí hacerlo con él".

Y Sharon Stone sabe bien lo que es ser una estrella en Hollywood y sufrir las consecuencias del éxito y la fama. La actriz recodó como fue, tras el estreno de 'Instinto básico', cuando se dio cuenta de lo que realmente significaba ser famosa en la ciudad de las estrellas: "Pasé un día por Sunset Boulevard, paré el coche en un semáforo y todo el mundo se me echó encima, no sabía si arrancar o no porque me pitaban los de atrás y estaba aterrada, acabé arrancando despacito, pero no sabía muy bien qué hacer", admitió riéndose.

Pero Stone no fue siempre actriz y también recuerda en su biografía cómo su abuela le enseñó a robar carteras. Pablo Motos, sorprendido por esta anécdota, no dudó en indagar sobre ella en su entrevista: "¿Es verdad que tu abuela te enseñó a ser carterista?", le preguntó, a lo que Stone le respondió que "mi abuela irlandesa era muy buena carterista y me enseñó la técnica, recuerdo que me decía que para ser la mejor tenía que practicar mucho", afirmó entre risas.