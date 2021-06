Rocío Carrasco lamenta que su hija sea "la misma persona" que le pegó hace 9 año

El arranque de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' el pasado 21 de marzo fue una auténtica conmoción, levantando tal polvareda que desató reacciones de numerosos rostros conocidos del mundo de la cultura y de la política, ministras incluidas. En el último capítulo, que acabó esta pasada madrugada, la periodista Carme Chaparro, la escritora Lucía Etxebarría, la portavoz del PSOE en el Congreso Adriana Lastra, la comunicadora Mercedes Milá o las actrices Lara Dibildos, Melani Olivares e Itziar Castro mostraron que siguen del lado de Rocío Carrasco en un vídeo de apoyo en el que también aparece la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Lo que no parece haber logrado esta catarsis personal de doce episodios y dos entrevistas en directo es haber acercado las posturas entre Rocío Carrasco y su hija, Rocío Flores. Si en su anterior visita al plató, decía no sentirse preparada para abordar un acercamiento con su hija, ahora reconoce que "me transmite que sigue siendo, para mi desgracia, la misma persona que era el 7 de julio de 2012". Una dura afirmación que hace referencia al terrible episodio en el que recibió una paliza de manos de su propia hija.

Rocío aseguró que esta situación la vive "con mucho dolor y con resignación". El cisma familiar, lejos de difuminarse, se ha agravado con el transcurrir de los diferentes episodios.

El programa ha elevado a los titulares el maltrato psicológico de la mano de Rocío Carrasco. Y también las luchas intestinas de una familia. "Si ella no se cree las lágrimas de su hija, yo no me creo las suyas", soltó José Antonio, marido de Gloria Mohedano (hermana de Rocío Jurado), y portavoz de Los Mohedano.

"Escuchada y creída"

Rocío Carrasco explicó que prefiere no ver las intervenciones de Rocío Flores en televisión "porque no me aportan tranquilidad" y a la pregunta de si se sentía más cerca de sus hijos respondía que "es difícil, no te puedo contestar porque ni siquiera yo lo sé", pero sí aseguró que se siente "escuchada, creída y liberada. Eso es el principio de una nueva vida liberada". Una nueva vida en la que sí recibió el apoyo sin fisuras de otra parte de su familia, especialmente, de su tío Antonio Carrasco (hermano de su padre) y de su mujer, Maribel, que le dijo rotunda: "Yo sí me creo tus lágrimas, pero lo que tienes que hacer es dejar de llorar y volver a sonreír".

El último programa de la docuserie arrancaba con Carlota Corredera que, desde una azotea de Mediaset, hablaba del "gran impacto social" del programa, que había hecho que miles de mujeres se sintieran identificadas provocando la mayor subida intermensual de llamadas al 016. "Esta serie ha cambiado la conciencia de los españoles y españolas", decía.

Tras hacer un repaso de lo sucedido hasta el momento, Rocío Carrasco entraba en plató mientras Blas Cantó versionaba la canción de Rocío Jurado, 'Como una ola'. "Estoy muy orgullosa de mi país y de las mujeres de mi país. Las valientes son ellas", comenzaba Rocío, agradecida por haber tenido la oportunidad de alzar la voz mientras otras mujeres no la tienen.

Rocío dijo estar esperanzada en que "después de este esfuerzo tan sumamente grande, la Justicia me acompañe y vaya conmigo de la mano. Que ese esfuerzo sirva para algo". Abanderada "con gusto", de la lucha contra el maltrato psicológico, anunció que va a solicitar la reapertura del caso de malos tratos contra su ex aportando nuevos testimonios "e incluso algunos que no presenté en su día porque pensaba que ya no me valían por el tiempo pasado".

Durante todo el programa un cebo anunciaba que a la una de la madrugada se daría a conocer la sorpresa de la noche. Con imágenes rodadas en el reciente viaje de Rocío Carrasco a Chipiona se dirigía directamente a la familia Mohedano. "Ha llegado el momento de contar por qué no tiene relación con Amador, Rosa, Gloria, José Antonio y sus hermanos, Gloria y José Fernando", y será en un próximo programa que se emitirá en otoño bajo el título 'En el nombre de Rocío'.