Rocío Carrasco: "El último día que vi a mi hija fue cuando me agredió y terminé en el hospital"

La esperada entrevista a Rocío Carrasco en Telecinco ha comenzado con el reconocimiento del maltrato sufrido por parte de su hija, Rocío Flores. A preguntas de Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera, Carrasco ha reconocido que el último día que vio a su hija, el 27 de julio de 2012, fue cuando la joven la agredió y terminó en el hospital por las lesiones sufridas. "Estuve cuatro o cinco horas en observación con un traumatismo en la cabeza".

La cadena de Mediaset ha emitido un programa especial de 'Rocío: contar la verdad para seguir viva', en el que la protagonista ha querido responder a todas las preguntas que ha suscitado la primera mitad de su docuserie.

Sin embargo, Carrasco ha subrayado que no denunció a su hija, "ni lo haría nunca", ya que considera que Rocío Flores "antes de ser verdugo, había sido víctima". Ha hecho esta afirmación al responsabilizar a su exmarido, Antonio David Flores, de este comportamiento de su hija. "Ella no tiene la culpa, el responsable es otro", ha enfatizado, y valorado que su hija era "más vulnerable" en aquellos años.

Ha explicado cómo, paradójicamente, el mismo día de la "brutal paliza", su hija la denunció a ella por malos tratos. "A mí mi hija me pega. Se monta en un coche y según se sube, saca un móvil y dice: papá, ya está hecho".

-Rocío Carrasco: “Después de pegarme, mí hija se fue con su padre a denunciarme por malos tratos”



Qué duro me parece esto para una madre 😢 #RocíoEnDirecto pic.twitter.com/KppigO8IPt — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) April 21, 2021

Carrasco ha reconocido que siente "mucho dolor" al ver imágenes de la infancia de su hija junto a ella. "Es el dolor más grande que puede sentir una mujer que sea madre", ha reconocido hablando de la separación entre ambas. Y ha admitido que no ha respondido a las llamadas de su hija porque no se siente preparada para afrontar esta conversación.

Durante la entrevista han emitido declaraciones de Rocío Flores en el programa de Ana Rosa, donde colabora, en el que ha asegurado que nadie nunca la ha manipulado para odiar a su madre. "Mi padre no es como se muestra en ese documental", asegura.

Rocío Flores dice que todo esto es muy injusto y que no puede más



Te has parado a pensar todo lo que ha sufrido tu madre durante 25 años, por culpa de las mentiras y manipulaciones que habéis hecho públicas??? pic.twitter.com/slqOcvBjia — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) April 16, 2021

" A tus hijos no te los ha arrancado nadie, estamos aquí. Levanta el teléfono y llámanos, hablemos en casa y no en los platós", pedía a su madre. Sin embargo, Carrasco ha respondido a estas palabras de su hija diciendo que ambas tienen que estar preparadas para esa conversación y ella no lo está.

También ha narrado cómo sucedió la agresión, que solo paró cuando ella cayó al suelo y perdió el conocimiento. "Ella se asustó y se marchó", ha reconocido.

Preguntada por qué hace público ahora este testimonio, ha subrayado que solo haciéndolo se puede comprobar "la magnitud del monstruo" que es su padre: "Es su obra maestra".

También ha pedido que no se juzgue y se critique a su hija por estos hechos, insistiendo en la responsabilidad de su exmarido.

Los pelos de punta con este momento

#RocioEnDirecto pic.twitter.com/tiskCD1Sgm — sober (@manuxbpx) April 21, 2021

"Yo sí te creo"

Antes de la entrevista, el cantante Blas Cantó interpretó 'Como las alas al viento', una canción de su madre, Rocío Jurado. El próximo representante de España en Eurovisión, tras su actuación, sorprendió a una emocionada Rocío Carrasco susurrando un escueto: "Yo sí te creo".