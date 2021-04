Rocío Carrasco pide un tiempo muerto en la emisión de su documental para "explicar algunas cosas"

"No es fácil contar una vida de 20 años en unas pocas semanas. Creo que, llegados al ecuador de la serie documental, es el momento de hacer un parón y usarlo para poder resolver y aclarar puntos, explicar algunas cosas que tanto vosotros como los espectadores se hayan preguntado. Me gustaría el miércoles que viene estar ahí con vosotros, en directo, haciendo precisamente eso". Esta fue la intervención de Rocío Carrasco, poco después de la emisión en Telecinco del capítulo 7 del documental en el que expone los pormenores de la relación con su exmarido, Antonio David Flores y que está generando un enorme y transversal debate sobre la violencia machista.

Precisamente, a este asunto se refirió Carlota Corredera, la presentadora del debate que acompaña cada miércoles la emisión del programa. Lo hizo para defender la "verdad" de algunos de los sucesos narrados por Carrasco, en concreto su intento de suicidio, que algunos medios de comunicación se empeñan en negar, pese a existir informes médicos que lo demuestran. “Hay algunas cosas discutibles, la tierra es redonda, pero aún y así hay gente que la tierra dice que es plana", dijo Corredera, para poco después leer algunos puntos del informe de aquel día de agosto en el que la hija de Rocío Jurado intentó quitarse la vida.

A continuación se emitió la entrega, última antes del anunciado parón del próximo miércoles solicitado por la propia protagonista.

El capítulo versó sobre los acontecimientos acaecidos entre 2003 y 2009, con especial detenimientos en dos cuestiones. Por un lado, el acuerdo sobre el convenio regulador que Carrasco y Flores firmaron sobre la custodia de sus hijos. Por otro, el terrible mazazo de la enfermedad de Rocío Jurado que finalmente acabaría con su vida.

En cuanto al convenio regulador, Carrasco explicó que, voluntariamente, trató de que su exmarido pasara más tiempo con sus hijos, aunque, pese a lo que él ha llegado a sostener, en ningún momento obtuvo la custodia compartida. "Pensé que si yo contribuía y hacía que él estuviera más tiempo con los niños, todo ese acoso en la televisión de esta persona iba a cesar. Yo quiero dejar claro que hay un primer momento en el que yo, en un momento de flaqueza, me planteo darle a los niños y no seguir luchando por eso", explica en el programa Rocío Carrasco. Señaló asimismo que ese convenio fue ventilado en una revista, pese a que expresamente se firmó el compromiso de que permaneciera en la intimidad.

"Me arrepiento de firmar aquel convenio porque al final lo que he conseguido es ponerle en bandeja más tiempo para que consiguiera lo que ha acabado consiguiendo", llegó a decir Rocío.

En cuanto a la enfermedad de su madre, contó: “Era un cáncer de páncreas. Yo me acuerdo que el médico me dijo lo que era, le pregunté que eso qué significaba, y él me afirmó que a un 80% no iba a sobrevivir. Sentí mucho miedo". "Me sentí muy orgullosa de ella, ya no solo como madre, sino como persona. Creo que hizo un ejercicio de fortaleza, aunque por dentro se estuviera muriendo", añadió.

Con motivo de la enfermedad de su madre, que ocultó a sus hijos pensando que los protegía, Rocío Carrasco decidió dejarlos con Antonio David durante 40 días.

Un momento impactante del documental fue cuando Rocío Carrasco relata el siguiente episodio sobre su hija en el entierro de su abuela: “Veo que llega Rocío, que tenía 9 años y nada más llegar se sentó en las escaleras y se quedó mirándome y me dijo, ‘mamá, ¿ahora qué va a pasar con las casas de Miami?’". "En ese momento me di cuenta que todo había cambiado y que esa semilla del mal que le habían implantado estaba floreciendo". "Yo empecé a llorar como una niña pequeña. Una niña de 9 años, que se le acaba de morir su abuela, te dice eso... le habían hecho aprender una lección. Se me vino el mundo encima".