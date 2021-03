Las mujeres con cáncer metastásico bailan en 'El Hormiguero' para reivindicar su "derecho a la vida"

Se lo propusieron, y lo han cumplido. Este lunes, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, varias mujeres de la Asociación Cáncer de Mama Metastásico han abierto ‘El Hormiguero’ con su ya famoso baile y han hecho participar al mismo Pablo Motos, el conductor del programa.

Lo han hecho entre aplausos de los asistentes y colaboradores del programa y al ritmo de la pegadiza música que popularizó la asociación y del que después se hicieron eco el personal del hospital de día de Oncología en el helipuerto del Hospital Miguel Servet de Zaragoza y el equipo que lidera el investigador zaragozano Alberto Jiménez Schuhmacher.

Pilar Fernández, presidenta de la Asociación y paciente oncológica, visiblemente emocionada, ha recordado a todas las mujeres con metástasis que quieren “dar a conocer la realidad” que viven, una realidad escalofriante que pasa por que el 20% de estas pacientes oncológicas “no tienen solución”. “Somos la otra parte de las mujeres con cáncer de mama, las que se mueren”, ha indicado.

”Queremos vivir y creemos que nuestra mejor reivindicación a la vida es bailando” - @CMMetastasico cumple el reto más viral dando visibilidad al cáncer metastásico #MásInvestigaciónParaMásVida #CamiloEH pic.twitter.com/D8LJ3vKzTd — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 8, 2021

Fernández ha expresado también que el cáncer de mama metastásico es la primera causa de muerte en mujeres de entre 35 y 50 años, y que con los tratamientos actuales su esperanza de vida “es de cinco años”.

Sin embargo, la presencia de 'Las Pilateras', un grupo de socias de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), representantes de la asociación en el programa de Antena 3, no ha tenido un carácter pesimista. No han traído, en sus propias palabras, un mensaje “derrotista”. “Queremos vivir, y la mejor manera de reivindicar nuestro derecho a la vida es bailando”. ¡Que no pare la música!