El Servet se une al reto viral de Jiménez Schuhmacher para visibilizar el cáncer de mama metastásico

Varios trabajadores del hospital de día de oncología del Hospital Miguel Servet de Zaragoza se han sumado al reto viral lanzado hace unos meses por la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico para dar visibilidad a esta enfermedad que "afecta a 2 de cada 10 pacientes con cáncer de mama", según datos de esta oenegé, formada en su mayoría por mujeres.

La iniciativa nace en el mes de diciembre, cuando varias afectadas se unen en torno a una coreografía viral para sumar apoyos y tener un altavoz en los medios. "Debido a las restricciones sanitarias que hay, vimos muy complicado hacer carreras solidarias y demás eventos que organizábamos para recaudar fondos, así que se nos ocurrió llamar la atención de un programa de máxima audiencia, como es El Hormiguero, e hicimos un 'challenge' que consiste en bailar el baile del programa", explica Olga Sande, miembro de esta asociación estatal.

Desde el pasado 24 de diciembre, cuando comenzaron a "mover" este reto en las redes sociales, numerosos colectivos -entre ellos, bomberos, policías e investigadores como el aragonés Alberto Jiménez Schuhmacher- se han sumado a la causa y se han grabado en diferentes escenarios con un objetivo común: ayudar a estas mujeres a dar el salto a la televisión para que se conozca su enfermedad y en un futuro próximo se investigue más.

"Cualquier colectivo puede grabarse haciendo el baile y diciendo que quiere ir a El Hormiguero. De esta forma conseguimos dar visibilidad a la asociación y a nuestro lema: 'Más investigación por más vida'", subraya Olga, que se muestra "abrumada" por todas las muestras de solidaridad y cariño que han recibido hasta la fecha. "Nos han llegado vídeos de todas partes de España, incluso de México y de Argentina. La intención de todos es esa: transmitir la necesidad que hay de invertir en ciencia porque nuestra enfermedad no tiene cura y dependemos de que la investigación avance", añade esta coruñesa.

El primer paso para la causa en Aragón lo dio hace unas semanas el investigador aragonés Alberto Jiménez Schuhmacher, quien participó junto a su grupo en una coreografía que grabaron en el Clínico.

Ahora la iniciativa ha saltado al Servet, y desde la asociación confían en que el reto siga vivo en las redes sociales hasta conseguir su propósito de que el presentador Pablo Motos se haga eco en su programa.

En Aragón, insisten, la iniciativa no habría sido posible "sin el trabajo de Dolores", una paciente zaragozana con cáncer de mama metastásico que es también miembro de la asociación. "Aunque suene triste, dependemos del trabajo que hagamos nosotras y de todo lo que nos movemos. El cáncer de mama metastásico es una enfermedad que no tiene visibilidad... Todo el mundo sabe lo que es el cáncer de mama y ese 'mundo rosa' que tiene cura, pero dos de cada diez mujeres van a sufrir metástasis, y de eso no se habla, porque como no hay un final feliz no gusta. Nosotras queremos revindiicar que hace falta invertir en investigacion para que tengamos la mayor calidad de vida posible y, que si no llega a nosotras la cura, al menos la tengan las generaciones futuras", defiende Olga.

Según datos de la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico, 2 de cada 10 mujeres con cáncer de mama desarrollarán metástasis, una enfermedad que a "la gran mayoría de pacientes" les supone la incapacidad absoluta.

"Necesitamos que sepan que estamos ahí, y que se cuide a los investigadores de este país. En asociaciones pequeñitas como la nuestra a veces hay que demandar eso, y pensamos que la mejor manera sería llegar a un programa de máxima audiencia", concluyen las impulsoras de esta iniciativa solidaria.