Belén Esteban regresa a los platós de televisión y se enfrenta a Jorge Javier

Una tarde del mes de marzo fue la última vez que Belén Esteban pisó un plató de televisión. La pandemia de coronavirus le confinó totalmente en casa dado que padece algunos problemas de salud, como es la diabetes. Este sábado regresó a las instalaciones de Mediaset y sentó en el sillón de 'Sábado Deluxe' para ser entrevistada. Algo que los espectadores ya están acostumbrados cuando la de San Blas está un tiempo retirada de la pantalla, cuando vuelve, vuelve para contestar y no para preguntar.

La conversación fue tranquila. Se habló de sus vivencias estos meses confinada o de las recetas que había elaborado hasta que surgió un asunto: la política. Esteban arremetió contra el Gobierno y la gestión que ha hecho de la crisis sanitaria: "Si hubiera sido el PP hubiera dicho lo mismo, pero en este caso le ha tocado a Pedro Sánchez. Lo siento con todo mi corazón".

“No sigas por ahí porque no te hago la entrevista”



“Aquí no hay variedad de opiniones”



“Estoy harto de tu discursito”@jjaviervazquez, el dictador chavista de @DeluxeSabado #BelenEsteban pic.twitter.com/N1qYz0NpeP — Alex Sanz 🖤🇪🇸 (@alexsanz_95) June 20, 2020

Belén Esteban: "El Gobierno de este país no ha estado a la altura durante la crisis del coronavirus" #VuelveBelén — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) June 20, 2020

El marido de Belén es conductor de ambulancia y, según la de San Blas, ha vivido muy de cerca lo acontecido. "No ha habido medios, mi marido y sus compañeros se han tenido que pagar las pruebas del virus", sentenció la ex de Jesulín. "Mi pareja tenía un piso para aislarse, pero muchos no. He pasado miedo por mi marido, tengo amigos médicos y enfermeras que están en tratamiento psicológico", comentó la madrileña.

En el plató de 'Sábado Deluxe' no todos estaban de acuerdo con la opinión de Esteban. "No vayamos por ahí porque me voy a cabrear y mucho. Mucho", saltó seguidamente Jorge Javier Vázquez, el conductor del programa. El presentador continuó con su exposición y elevó la voz: "Aquí no te voy a consentir que vengas a darme lecciones absolutamente de nada". Mientras tanto los colaboradores guardaban silencio.

Jorge Javier: "Me han escrito Carmen Lomana y Cristina Cifuentes para felicitarme por tu discurso" #VuelveBelen — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) June 20, 2020

"Es que no me apetece preguntar nada más", siguió Vázquez. Belén Estaban se levantó de la butaca con su neceser para abandonar el plató, pero los colaboradores le parar. El que se fue del plató fue Jorge Javier, que regresó para continuar la bronca. Dejó a la que llaman 'la princesa del pueblo' entre lágrimas y a Lidia Lozano al mando del programa.