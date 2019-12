La serie que une a Pablo Iglesias y al rey Felipe VI

Fue uno de los temas de conversación entre Pablo Iglesias y el rey Felipe VI durante la reciente ronda de consultas para la investidura. En el Palacio de la Zarzuela, los dos compartieron impresiones sobre la miniserie 'La voz más alta' ('The Loudest Voice'), que narra el auge y caída del fundador de la conservadora Fox News (la favorita de Donald Trump), Roger Ailes. "Esa manera de hacer comunicación se ha convertido por desgracia en un paradigma en la política y el periodismo", aseguró el líder de Unidas Podemos a los medios tras la reunión con el monarca.

No es la primera vez que Iglesias habla de series con el Rey. En 2015, le regaló en mano las primeras cuatro temporadas de 'Juego de Tronos' y en la anterior legislatura fallida le recomendó 'En el corredor de la muerte' (Movistar+).

'The Loudest Voice' es una de las miniseries del año, en parte, por el papel protagonista de Russell Crowe. El actor (ha sido nominado por este personaje en los Globos de Oro) se metió, literalmente, en la piel de Roger Ailes. Vivió una transformación en maquillaje, con capas de látex, en la que quedó irreconocible.

La ficción, disponible al completo en Movistar +, cuenta la historia de Roger Ailes, fundador de Fox News y uno de los más temidos cerebros políticos estadounidenses. Su trayectoria, tan exitosa como polémica, estuvo ligada al Partido Republicano. No escondió sus posicionamientos ideológicos más conservadores ni tampoco sus métodos menos ortodoxos para conseguir sus objetivos. Para Ailes, la tergiversación de la realidad era válida con tal de lograr el fin o destruir al adversario político. A día de hoy, muchos de sus detractores todavía le consideran como el 'padre' de las 'fake news'. "La gente no quiere estar informada. Quiere sentirse informada. Tenemos que dirigir las noticias, no informar", repitió como lema en más de una ocasión.

El empresario comenzó su trayectoria profesional en televisión en la década de los 60. Como productor en el programa 'The Mike Douglas Show', conoció a Richard Nixon en plena campaña de las elecciones presidenciales. Dicen que Ailes le comentó que sin el poder de la televisión nunca sería presidente de Estados Unidos. Finalmente, ganó en las urnas en 1969, y Roger se convirtió en asesor político de los republicanos; también fue gurú de otros candidatos como Ronald Reagan y George Bush.

La miniserie de Showtime, de siete capítulos, comienza en 1995 con el fichaje de Roger Ailes por el magnate Rupert Murdoch para poner en marcha Fox News. Su afición al teatro -fue productor en Broadway durante diez años- llevó a convertir las noticias del canal en un espectáculo más propio de la ficción.

Revolucionó el formato del informativo, pues incorporó el sensacionalismo y a presentadores estrambóticos y polémicos cuyo tono sigue siendo demasiado beligerante. El objetivo era claro: llegar al nicho de votantes conservadores y ser influyentes. Hoy, es la cadena de noticias más vista de Estados Unidos.

Acoso sexual

De las artimañas de Ailes para manipular a la opinión pública también trata la ficción. Su segundo episodio se centra en los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y el tratamiento en el canal de derechas, donde se asumió la posición de la Casa Blanca para justificar la entrada en la guerra con Irak. O los ataques racistas de Fox News al expresidente estadounidense Barack Obama para desacreditarle sin pruebas.

El poder incuestionable de Ailes empezó a tambalearse en 2016 tras sus numerosas denuncias de acoso sexual. La expresentadora del canal de información Gretchen Carlson -interpretada en la miniserie por Naomi Watts- denunció que había sido despedida por no aceptar las proposiciones sexuales del máximo responsable de Fox News. El movimiento #MeToo todavía no se había iniciado, pero otras presentadoras y trabajadoras también pusieron de manifiesto las malas prácticas del que fuera su jefe.

El escándalo fue a más cuando se desveló que la compañía conservadora pagó a mujeres para callar las denuncias por acoso sexual, lo que provocó una fuga de anunciantes y el fin de la era Ailes. En plena campaña de las elecciones que dieron la victoria a Trump, Murdoch fulminó a Ailes como director ejecutivo de Fox News. Dejó la cadena y fue desterrado del panorama mediático hasta su fallecimiento en 2017.