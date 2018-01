El traje de Alfred o las miradas entre Cepeda y Aitana, entre lo más comentado de la gala de OT

Antes de salir al escenario a defender 'Las luces', Roberto Leal preguntó al catalán sobre su peculiar traje a lo que este contestó: "Es un mensaje importante para la causa feminista, el proyecto se llama La mujer que llevo fuera". Y al instante Twitter se llenó tanto de mensajes a favor como en contra dela decisión del triunfito.

El fugaz y lejano encuentro entre Cepeda y Aitana

Uno de los momentos de la noche más emocionantes fueron las actuaciones de los exconcursantes de las dos canciones con las que España ha ganado Eurovisión: el 'La la la' de Massiel y 'Vivo cantando' de Salomé. Mimi, Mireya, Thalía, Juan Antonio y Cepeda cantaron 'La La La', el tema con el que Massiel ganó en 1968 y sorprendieron los finalistas que no sabían que sus excompañeros iban a actuar en la gala.

El momento más esperado para todos los fans, y cámaras de TVE, fue cuando Cepeda salió al escenario y todas las miradas se centraron el el rostro de Aitana. Y es que prácticamente todo el mundo se dio cuenta de que entre ese cruce de miradas había mucho cariño y algo de magia.

No sé si se ha visto pero tanto Cepeda como Aitana se estaban mirando todo el rato con una ternura que me ha matado, es que literalmente solo estaban ellos dos, no han mirado a nadie más prácticamente #EurovisionOT #OTEurovision

El peso de Marina

La otra gran canción española ganadora de Eurovisión en 1969, 'Vivo cantando' de Salomé, fue interpretada por Ricky, Nerea, Roi, Raoul y Marina, quien recibió ataques e insultos en Twitter por haber ganado peso estos meses. La sevillana contestaba así a todas las personas que le habían cuestionado por su peso:

la gente que me está llamando gorda y recordándome que he engordado....¿sabéis lo que es un espejo? porque yo tengo y me veo, sé que he engordado...el problema es que creáis que eso es un problema