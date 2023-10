El pregón de las peñas: Un baño de masas para desatar unas Fiestas del Pilar "más propias de agosto"

Que hace un calor sofocante en Zaragoza como para saltar, bailar y gritar es un hecho. Y que a los peñistas les da igual, también. Unión Peñista e Interpeñas han celebrado este sábado por todo lo alto su particular inicio de los festejos, en la plaza de Santa Engracia y en la de España respectivamente. Las charangas, los camiones convertidos en carrozas y los DJ han subido la temperatura todavía más si cabe para desatar una fiesta "más propia de agosto" en la calle.

Ha sido, precisamente, un baño de masas para dar inicio a las siempre esperadísimas Fiestas del Pilar. Interpeñas ha sido la primera en congregar a cientos de los suyos en la plaza de España para tocar el cielo con los cohetes y abrir nueve días de euforia. Las protagonistas han sido las jugadoras del Zaragoza CFF, que se han subido al escenario instalado y custodiado antes por DJ Satu para emocionar a los presentes.

Previamente, el 'showman' oscense ha puesto a bailar al centro de la ciudad al ritmo de la última estrella musical, Quevedo, también cabeza de cartel de estos festejos. "Yo quiero bailar, toda la noche", entonaban asimismo los zaragozanos, pero a primera hora de la tarde todavía, muestra de que las ganas de fiesta iban a poder con todo este sábado. "Llevamos por aquí rondando desde las 15.00 y el ambiente es increíble. Te contagias en seguida. Hoy no se duerme", aseguraba el joven Santi Alcaraz, ataviado con un sombrero de paja, unas gafas de sol y una bufanda del Zaragoza femenino.

El inicio del pregón de Interpeñas no se hizo esperar. Antes de que las 'leonas' hicieran acto de presencia frente a la multitud, la agrupación nombró peñista de honor a Carlos Sanz, de la peña Delicias. Y, en este caso, no había un solo pregonero o pregonera, sino "un equipo entero" lleno de orgullo, que ha aprovechado su momento para reivindicar los avances de las mujeres en el mundo del fútbol: "Nuestro club no tiene tanta historia ni lleva tanto tiempo como Interpeñas. 25 años trabajando por la igualdad real, no de postureo, para que las niñas tengan las mismas oportunidades que los niños y que puedan ser, incluso, campeonas del mundo”.

"¡Viva Zaragoza, viva Aragón y viva Interpeñas!", han sentenciado las jugadoras. Cohete por aquí, cohete por allá, muchos aplausos y a seguir bailando, que la tarde es joven. "Hoy hemos venido a emborracharnos", tocaban las charangas, camino a su particular pasacalles que desembocaba en la plaza del Pilar.

A pocos metros, el júbilo seguía. O, mejor dicho, todavía no había empezado. El pregón de Unión Peñista estaba anunciado para las 18.00, pero ya no cabía ni un alfiler en la plaza Santa Engracia una hora antes. Alguna prueba de micro ha desatado vítores entre los peñistas, pero el inicio de su fiesta se ha hecho de rogar hasta que ha sonado 'A quién le importa' a todo trapo. A quién le va a importar, si los Pilares ya están aquí, pensaban los zaragozanos. Los encargados de darles el deleite eran los actores de Oregón TV, Chavi Bruna, Alfonso Pablo y Jorge Asín, con la actriz Laura Gómez-Lacueva en mente tras su fallecimiento el pasado mes de marzo.

El pregón de la Unión Peñista en la plaza de Santa Engracia que ha dado inicio a las Fiestas del Pilar 2023 ha corrido a cargo de los personajes de Oregón TV. El chupinazo ha dado rienda suelta a la alegría y el jolgorio entre los peñistas, amenizados por las charangas.

Al balcón de UGT salió a dar su discurso Jorge Gracia, presidente de la Unión Peñista, que ha logrado congregar a unos 6.000 peñistas de los 8.000 que hay en sus filas en la céntrica plaza y sus alrededores. "Un puñetero año para que llegara este momento y ya lo tenemos aquí. Así que vamos a disfrutarlo", ha exclamado, para después dar la bienvenida a una nueva peña, L'Albarda, y repasar las ya existentes.

Una sorpresa se coló entre el habitual pregón de Unión Peñista. Los zaragozanos Sergio García y Ramón Martínez, de la Asociación Incluiarte, que ayuda a jóvenes sin recursos para que puedan estudiar música y aprender a cantar, han interpretado su particular 'Sa feito la nuei'.

"Nos sentimos raros por ser los pregoneros este año en el que parece que, con este calor, las fiestas se celebren en agosto en vez de en pleno octubre. A este paso, a la Virgen le van a tener que cambiar el manto por un vestidico fresco y a los gigantes, ponerles bermudas", han expresado Chavi Bruna, Alfonso Pablo y Jorge Asín en el balcón de UGT. Después, gran ovación, y otra vez a seguir danzando. La fiesta ya estaba en la calle y había llegado para quedarse en Zaragoza antes del gran pregón.