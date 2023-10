Ebro 'Foodtrucks' de las Fiestas del Pilar: una oferta disfrutona (si se va con tiempo)

Como piojos en costura. No cabe ni un alfiler. O como sardinas en lata. Llámenlo como deseen, pero esa es la sensación que siente uno al coger el tranvía o al ir a un concierto al Espacio Zity en las Fiestas del Pilar de Zaragoza. Y, desde su vuelta el año pasado tras la covid, debe sumarse un polo más que atrae a las multitudes: los ‘food trucks’ situados a orillas del Ebro, en el parque de San Pablo.

El Festival Ebro Food no es ninguna novedad, ya que la de este año es la sexta edición, pero sí que se ha convertido en uno de los eventos preferidos por los zaragozanos cuando no buscan ir a un concierto en particular o simplemente quieren empaparse del ambiente festivo. Hasta 20 camiones de comida de todo tipo -hamburguesas, pizzas, bocadillos, perritos e incluso "huevos rotos de gallinas felices"- se reparten por la ribera del río, con sus respectivos asientos para aquellos que lleguen temprano. Unas luces de neón moradas, naranjas y rojas dan todavía más vida si cabe a este emplazamiento.

Incluso, hay quien se acerca allí ya para merendar o para guardar sitio. Es el caso de Diego Cirac, aferrado a uno de los bancos situados bajando las escaleras, todavía más cerca del río: "Hemos venido aquí ya a las 19.00, porque todavía se puede caminar sin chocarse. A partir de las 21.00 no quieras saber cómo se pone esto", explicaba este viernes, acompañado de tres amigos. Este punto de la ciudad es tan concurrido que hay que tener paciencia para poder probar algo de la oferta gastronómica, sortear las largas filas o incluso entrar a la carpa a bailar. "El año pasado llegamos a esperar 30 minutos para poder cenar. Pero merece la pena por el ambiente y por la diversidad de propuestas que hay", añadía este joven.

Los 'foodtrucks', este viernes, en el parque de San Pablo. Toni Galán

Estopa no estuvo de cuerpo presente este viernes en el festival para que los zaragozanos movieran el esqueleto, pero la banda Cacho a Cacho hizo resonar su ‘La raja de tu falda’ o ‘Tu calorro’ como si los de Cornellá hubieran vuelto una vez más a Zaragoza. El recital de versiones, que comenzó a las 22.00, hizo que más de uno de los presentes se levantase de la silla y dejara su ‘street food’ a medio comer.

Música y actividades infantiles

Este es uno de los principales atractivos del Ebro Food. La combinación de gastronomía y música hace que desde bien entrada la tarde este sea un recinto a rebosar. Aviso para viandantes: el paseo de Echegaray y Caballero no está cortado al tráfico. Cuidado con eso de caminar por la carretera. Este sábado será el turno de El Roce de Platero, con su tributo a Fito y Fitipaldis. De hecho, más de 30 artistas componen su programación. "Nosotras siempre venimos a todos los tributos. El año pasado nuestro favorito fue el de Extremoduro y estos Pilares no queremos perdernos el de Fito y Fitipaldis", decía Susana Cerdán. Ella y sus amigas son fieles al vaso de cerveza rellenable. "Encima, podemos guardarlo como recuerdo", aseguraban.

El parque de San Pablo no solo se llena en la noche, tras los conciertos o la sesión del DJ hasta altas horas. El recinto abre todos los días a las 11.00 con diferentes actividades, más de una veintena de ellas infantiles. Hoy se lleva a cabo un pintacaras para los más pequeños a las 12.30. Media hora más tarde, el DJ Álex Curreya amenizará el vermú al aire libre junto al río. Por la tarde, una mesa de dibujos, cazadores de monstruos y Copacabana. Tan solo un ejemplo de lo que se puede encontrar en otro de los lugares con más afluencia de estos festejos.