Las Fiestas del Pilar, el 'Black Friday' de las peluquerías en Zaragoza

A pocos días para el pistoletazo del comienzo de las Fiestas del Pilar 2023, las ganas de salir a la calle y disfrutar con amigos y familiares se palpan ya en el ambiente. Y también en establecimientos como las peluquerías de Zaragoza, que ven cómo sus agendas se llenan de citas.

En Oh my cut! de la calle de León XIII, este próximo sábado adelantan la apertura a las 7.30 ante el volumen de trabajo. "Los clientes quieren estar pronto en el pregón. Jueves, viernes y sábado tenemos bastante gente y el miércoles y viernes de la próxima semana doblaremos turnos. Para nosotros, estas fiestas suponen mucho trabajo: mucho moño de baturra el 11 de octubre y también peinados y color para ir bien arreglados durante estos días", avanza Almudena Sorrosal, responsable de dicho establecimiento, en la que trabajan cinco peluqueras y una esteticién. Asimismo, en la capital aragonesa hay otras dos peluquerías de esta franquicia, cuyo franquiciado es David Agea.

A diferencia de lo que ocurría en otros tiempos, ir a la peluquería no se circunscribe solo al día previo al 12 de octubre; ahora se extiende a lo largo de todas las jornadas que duran las fiestas. Tal y como resalta Gema Pascual, dueña de Lolita Estilistas, tanto mujeres como hombres quieren estar guapos en sus salidas a conciertos, comidas, cenas, ferias y otros eventos. "Ahora vienen para arreglarse, ya sea color o cortes de pelo. Solemos tener más faena no solo por el hecho de hacerse el moño de baturra, como antiguamente. Ya no se hacen como antes", explica.

Diego Sanz, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Peluquería, Estética e Imagen Personal (Anepe-Impe), habla de las Fiestas del Pilar como del último "coletazo" del verano antes de que llegue "el bajón invernal". "Hay más movimiento; la gente se arregla más y es un momento álgido de trabajo. Es como el 'Black Friday' en los comercios. Luego ya tenemos el parón (tanto en peluquería como en estética) a finales de octubre, noviembre, diciembre y enero, que los profesionales aprovechamos para hacer cursos y formaciones. A comienzos de marzo, cuando vuelve el buen tiempo, empieza de nuevo el movimiento", ahonda el director de Arte-Miss (que desde su fundación en Aragón, en 1968. han formado a más de 12.000 profesionales del sector).

No obstante, Marimar Calonge, coordinadora en Zaragoza de la plataforma ‘Creer en nosotros’, comenta que los Pilares suponen un poco más de trabajo, pero no "para que nos salve ni un mes ni un año". "Se acumula en unos días; la víspera (del 12 de octubre) sobre todo", señala esta profesional, con 34 años de andadura y peluquería propia en el barrio de La Almozara. "No tiene nada que ver a lo que había antes -continúa- Trabajabas bastante todos los días y ahora se esperan hasta la víspera por el tema de la economía. Muchas mujeres se hacen los moños de baturra en casa; ahora hay mucha posticería que venden en tiendas y por 'on-line'. E igual ocurre con los tintes. Se apañan en casa o van alargando la vuelta a la peluquería. Si hay algo importante como las Fiestas del Pilar, bodas y demás sí que vienen, pero durante el año lo van espaciando (incluidos los cortes de pelo)".

Recuperar el IVA reducido

Desde la plataforma que coordina (que engloba a peluquerías, barberías y centros de estética) reclaman desde hace tres años poder recuperar el IVA reducido del 10%. "Hemos hecho concentraciones a nivel nacional. En 2012, el Gobierno nos lo subió del 8% al 21%. Lo llevamos soportando 12 años mientras que otros sectores, como floristerías y cultura, lo recuperaron y nosotros no", reivindica Calonge, que hace tres años tuvo que despedir a una empleada que llevaba con ella trabajando 30 años. "La cosa iba cada vez peor... Ahora estoy sola y haciendo muchas horas, es la única manera de sobrevivir. Es lo que hay", dice.

