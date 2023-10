Tres moños fáciles de hacer para ir vestida de baturra

Las peluqueras aragonesas consultadas resaltan que los moños de baturra más solicitados por sus clientas para salir en la Ofrenda de Flores y participar en otros actos de las Fiestas del Pilar son el de castaña (metido para adentro), los trenzados y los básicos ("con el pelo marcado con rulos y enroscado, muy sencillos. Ese día es para lucir el traje más que el peinado", opina Gema Pascual).

Además están los postizos, que se "llevan mucho". Para Almudena Sorrosal, el día del Pilar supone el aliciente de poder hacer cosas diferentes que a lo largo del año no se las vuelven a pedir. "Es una alegría. Me encanta hacerlos, son cosas típicas de aquí. Me gusta salir en la Ofrenda y me toca también hacer mucho moño de baturra a mi sobrina, que baila la jota", destaca la responsable de Oh my cut! de la calle de León XIII en Zaragoza.

En cuanto a los chicos que lleven el pelo rapado por los lados (la famosa mohicana, tan de moda en los últimos tiempos), Marimar Calonge recomienda que se tapen más la parte de la nuca con el pañuelo de baturro. "Para que no se vean mucho esos rapados tan exagerados o esas rayas que se hacen con la máquina de afeitar", indica.

Estos son tres moños sencillos de hacer para estos Pilares:

Moño de castaña Se trata de una coca o también llamada castaña y es uno de los moños habituales entre las baturras aragonesas. Tal y como explica Almudena Sorrosal, de Oh muy cut!, lleva una raya al lado o en el medio de la cabeza y el pelo "va todo pulido por detrás haciendo forma de castaña". 1

Moño trenzado Es el que más suele gustar y va con trenzas cruzadas. Una versión es el pelo bien retirado de la cara, moño bajo y alguna trenza; y otras, dos trenzas en los laterales que luego se cruzan y con la raya en medio o hacer una coleta, que se divide en dos secciones y de las que salen dos trenzas, que luego se enroscan a la coleta. 2

De castaña con un trenzado entrelazado Este moño combina las dos versiones anteriores. Se hacen dos trenzas laterales, que luego se unen con horquillas al moño bajo en forma de castaña. 3