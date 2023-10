Así es la letra de ‘S’ha feito de nuey’, la canción aragonesa que se cantará en el pregón de las Fiestas del Pilar de Zaragoza

Los ciudadanos han votado con un rotundo ‘sí’ a la propuesta de cantar la canción aragonesa ‘S’ha feito de nuey’ durante el pregón de las Fiestas del Pilar 2023 en Zaragoza. Ha sido a través de una consulta ciudadana en la que se podía votar hasta el 1 de octubre. En 2022 la composición fue entonada desde el balcón del Ayuntamiento por los representantes de la jota que ejercían de pregoneros de las fiestas y este sábado serán los ciudadanos presentes en la plaza del Pilar los que canten este romántico poema. ‘S’ha feito de nuey’ será el prolegómeno del ‘Canto a la Libertad’ de Labordeta. La letra de la canción, escrita en cheso, podrá seguirse en las pantallas de la plaza del Pilar, para que los ciudadanos la canten de manera coral.

José Lera compuso ‘S’ha feito de nuey’ desde la experiencia personal. Natural de Hecho (Huesca), de casa Cabanas, este músico y compositor de 75 años estrenó públicamente la composición en las fiestas de su pueblo en 1980. “En un momento de mi vida tuve un desamor, y de ahí salió la canción, así de sencillo. No se puede escribir una cosa así si no se pasa por esta experiencia, ni en el plano musical ni en el poético, hay que pasar por el trillo, como digo yo. Está superado, ¿eh? La musa tuvo esa forma entonces”.

Lo que más le dicen a José de su canción es que emociona mucho. “Se basa en tres patas; para empezar, es un poema de amor que llama a la esperanza; sin ser estrictamente una jota, tiene un tronco armónico de jota aragonesa, y está escrita en aragonés cheso. Como decía un amigo mío, esta canción igual vale para un roto que para un descosido, para una boda o un bautizo… también una sobremesa, una romería, una cita o cualquier ocasión en la que la gente disfruta de las ganas de vivir. La música entra fácil, además”.

Esta Jota es un poema de amor cantada en cheso, una variante dialectal del aragonés que se habla en el valle de Hecho

En octubre de 2021 se celebró en Hecho el cuarenta aniversario de ‘S’ha feito de nuey’, algo que no se había podido hacer por la situación sanitaria el año anterior. “Fue una manifestación de cariño impresionante, porque acudieron siete grupos del Alto Aragón y 100 músicos, se hizo un escenario especial y se prepararon 600 butacas muy separadas por precaución sanitaria, se cantaron tres temas en cheso… fue un día muy emocionante, acabó con todos los presentes cantando la canción”.

José está orgulloso de la tarea realizada junto al Grupo Folklórico de la Val d’Echo. “Tenemos 50 canciones grabadas y además de ésta tengo otras preferidas, como ‘Flor de nieu’, ‘Lupercio lo bandolero’, pero entiendo que la gente tire más de ‘S’ha feito de nuey’, que ha sonado mucho más. También es muy bonita y aplaudido la canción de cuna ‘Soniando’, con letra de Mariví Nicolás, y el pasodoble ‘Selva de Oza’. Mi hijo también ama la música; está en la batucada de Ansó”.

José ha dejado de escribir y componer. “Es un tema que funciona por las interferencias de la vida, y cuando te vas haciendo mayor las vivencias son menos numerosas y menos agresivas también, cuesta más componer. Estoy contento con lo que he hecho, con toda la gente que me ha acompañado y aguantado en el camino; en los ensayos siempre digo lo mismo a los compañeros, la gente debe enamorarse en cada actuación. Bailadores, bailadoras, tocadores, tocadoras… hay que divertirse y expresar, respetar y amar lo que se hace. Con amor y respeto funciona casi todo”.

Nacho del Río, encantado de interpretar ‘S’ha feito de nuey’

El cantador de jota Nacho del Río, un enamorado de la Selva de Oza y su entorno, lleva ‘S’ha feito de nuey’ en su repertorio desde siempre, y antes de cantarla para los lectores de HERALDO explicó sus sensaciones sobre el tema. “Me la piden siempre, a la gente le encanta; esto tenemos que agradecérselo a la inspiración de José Lera. Empieza suave, se va enardeciendo y termina en todo lo alto. Asimismo ocurre con las reacciones. Es uno de mis temas preferidos, un poema que le llega a la gente y una de las páginas más brillantes de nuestro folclore aragonés”.

Acompañado por el guitarrista Víctor Martín, y después de calentar levemente la voz, Del Río se arrancó a repasar las estrofas de ‘S’ha feito de nuey’ con todo el sentimiento. Decenas de paseantes, a pesar de lo breve que fue la interpretación, disfrutaron en la plaza de los Sitios. Varias personas grabaron al dúo con sus móviles y una señora preguntó si la cosa iba a seguir. “Es que soy su fan número uno; si va a seguir, aquí me quedo hasta que acabe”.

Letra de ‘S’ha feito de nuey’

S'ha feito de nuey / tu m'aguardas ya / lo peito me brinca / en tornarte a besar / Lo nuestro querer / no se crebará / anque charren muito / y te fagan plorar / Yo no quiero vier / güellos de cristal / mullaus por glarimas / que culpa no han / Escuita muller / dixa de plorar / yo siempre he estau tuyo / tú mía has d'estar / Dicen que un querer / ye de dos no más / y que ye más fácil / ferlo caminar / cuando l'uno caye / l'otro a devantar / cuando l'uno caye / l'otro a devantar / S'ha feito de nuey / tu m'aguardas ya / lo peito me brinca / te quiero besar.