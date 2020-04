"S'ha feito de nuey' cumple felizmente 40 años y solo pido respeto para mi creación"

Si ‘Resistiré’ es la canción oficiosa del confinamiento, otro tema musical aspira a ese título en Aragón, el ‘S’ha feito de nuey’. Lo ha utilizado el Ayuntamiento de Huesca para rendir homenaje a los héroes anónimos de estos días. Y con parecido propósito lo han usado el coro Amici Musicae y la Fundación Ibercaja. Ambos vídeos han sido virales. No se trata de una canción tradicional que hunde sus raíces en la noche de los tiempos. Tiene compositor vivo: José Lera Alsina.

La primera vez que se interpretó la canción fue en 1980, en las fiestas de Hecho, y lo hicieron su autor y el grupo folclórico de la localidad, que se acababa de renovar. El tema fue ‘bajando’ poco a poco de norte a sur de Aragón, de la Jacetania a Teruel, y tuvo su puesta de largo al año siguiente, 1981, en la III Muestra de Folklore Aragonés, organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza para las fiestas del Pilar. A finales de los 80 numerosos grupos folclóricos llevaban ya el tema en su repertorio. José Lera calcula en decenas de miles los discos, cintas y cedés vendidos que lo incluyen.

«Para explicar el éxito de la canción hay tres claves. Primero, que es un poema de amor, un canto al desencanto, pero, también, a la esperanza; segundo, que tiene un tronco armónico de jota, aunque en realidad no lo sea; y, tercero, que está cantada en cheso. Muchos miles de aragoneses se sienten identificados con la canción, la tienen ya en su acervo personal como un patrimonio cultural propio y compartido», añade Lera.

Quizá por eso, porque ya forma parte del patrimonio cultural compartido, ha sido objeto de versiones, y muchas se han llevado adelante sin solicitar permiso a su autor. Por eso ha puesto hasta ahora más de veinte denuncias ante la SGAE por uso indebido del tema. «Lo que quiero es que me respeten la obra –subraya José Lera–. Cuando una canción se hace pública todo el mundo la puede interpretar, pero para hacer cambios tienes que pedir autorización a su autor. Yo he autorizado versiones para guitarra clásica, banda, orquesta sinfónica, masas corales, solistas líricos y jazz. Pero, si desvirtúan el espíritu de la canción, no. El fenómeno, en cualquier caso no es nuevo (en estos últimos días ha reaparecido alguna otra versión no autorizada), y se remonta ya a finales de los años 80, cuando apareció un disco en Huesca en el que habían cogido la música de otro tema mío y le habían puesto una letra distinta para adaptarla al ofertorio de la misa. La cosa acabó con un juicio que se saldó a mi favor y el juez mandó retirar los discos». El caso más llamativo de utilización fue el de una cofradía zaragozana, que entre 2015 y 2017 cerró sus procesiones de Semana Santa con una versión del ‘S’ha feito...’ en la que la letra original se había sustituido por una oración dedicada a Jesucristo y la Virgen. «Hubo un acto de conciliación y ya no la cantan», resume Lera. Y añade: «en 2018 apareció un villancico, también con la letra cambiada; luego un canto a Teruel; el año pasado, en las fiestas de Monzón, se cantó con una letra alusiva a la localidad y sus gentes. También un cantador aragonés había publicado un cedé doble en el que sale convertida en una plegaria a la Virgen del Pilar...».

Alguna de estas versiones le han dolido especialmente. «Yo ya no siento que la canción sea exclusivamente mía, pero eso no quiere decir que no tenga autor, que lo tiene y además está vivo. Las manipulaciones son de simples aprovechados o se han hecho por ignorancia o mala fe. Nunca lo sabré pero tampoco me interesa. Si quieren hacer manipulaciones de la canción, que esperen primero a que me muera, y luego a que pasen 70 años más hasta la extinción de los derechos».

El cambio en la letra de la canción es lo que más le enoja. «Tiene que cantarse la original –apunta–. Yo entiendo que en la música se encuentre algo espiritual, pero ‘S’ha feito de nuey’ es un tema de amor, no otra cosa. Y lo que nunca he autorizado, ni autorizaré, es una versión en una lengua distinta al cheso. Porque la canción es, también, y aunque algunos no lo entiendan, una defensa cultural del aragonés. Además, en español es muy difícil mantener el sentido: es imposible que, cambiando la rima, tenga la misma cadencia».

Lera prefiere que la canten voces masculinas. Sin embargo, para él, los mejores intérpretes de la canción son, en voz femenina, Sara Jiménez, directora del grupo Aires de Aragón de Ejea de los Caballeros, y Olga Orús, de Hato de Foces; y en voz masculina, Nacho del Río y Roberto Ciria.

Lera es uno de los pilares del Grupo Folklórico de la Val d’Echo. Para él ha compuesto 40 temas musicales, como la nana ‘Soniando’, con letra de Mariví Nicolás, además de la albada ‘Enta lo mon’, el villancico ‘Chicotón retuno’ y el lamento ‘Otra puerta’. Con letras propias, el pasodoble ‘Selva de Oza’, o la habanera ‘Pan de kilo’, y, sobre versos del poeta cheso Veremundo Méndez, títulos como ‘Las flamas de lo fogaril’ o ‘La Sanchuanada’. Y, sobre los de la poetisa chesa Rosario Ustáriz, el tema ‘A chugar’.

«No voy a hacer más –concluye José Lera–. No se pueden escribir más de 30 o 40 temas musicales a lo largo de la vida porque, en realidad, uno no crea, sino que se recrea. Luego llegas a repetirte... y hay que ser honrado con uno mismo. Si fuera profesional de esto a lo mejor seguía componiendo, pero ser aficionado me da una enorme libertad. Y la voy a ejercer».