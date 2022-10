Del piloto que voló en las vaquillas al burro amarrado en un concierto: las mejores anécdotas de las Fiestas del Pilar

Más allá del programa oficial, las Fiestas del Pilar dan para muchísimo salseo. Por no hablar de que las masas y el espíritu festivo procuran no pocas situaciones fuera de la común. Patty Rumores, la miembro más cotilla del equipo festivo del Heraldo, se ha enterado de unas cuantas. Son estas.

Alessandro y su revolcón en las vaquillas. Heraldo.es

El italiano piloto de drones que voló en las vaquillas

Alessandro es italiano y estos días está en Zaragoza contratado por el Ayuntamiento y los Bomberos dentro del proyecto ‘Flying Forward 2020’, que ha grabado la Ofrenda con drones. Una vez acabado su cometido pilotando decidió conocer un poco más la ciudad. Bueno, más que conocerla, vivirla. Y lo acabado haciendo, pero bien. "Como en San Fermines no he estado, voy a saltar las vaquillas", se dijo el viernes por la mañana. ¿El resultado? Varios revolcones que aunque no le produjeron heridas de gravedad el viernes por la mañana le destrozaron la ropa, las gafas y le dejaron con cara de susto y muy agradecido a quienes "pararon al animal". 'Paberse matao'.

Fotos del 'show' de Leticia Sabater en las Fiestas del Pilar 2022 Toni Galán

Leticia Sabater, alegría en el parque Bruil

El pequeño escenario del quiosco del parque Bruil ha acabado siendo uno de los lugares más curiosos de la fiestas. Su terraza, que estos días ha añadido una barra al aire libre, tiene a su favor las buenas temperaturas y una situación ideal, a escasos metros de la fiesta, pero no en el cogollo más multitudinario. El cartel para llenar ese escenario no es tampoco cuestión menor, sobre todo por su eclecticismo -y eso que ha habido dos cancelaciones, la de un tributo a Queen y la de Jordi Évole, que iba a actuar con su banda-. El jueves, por ejemplo, a él se subió nada más y nada menos que la indescriptible Leticia Sabater. Fue uno de los éxitos de público de la noche del jueves, la cosas como son.

Quevedo, el ausente más presente en las fiestas

Pese a no figurar en el programa festivo, el que finalmente -con permiso de Rosalía- es el ganador de la liza por la canción del verano ha estado muy presente estas fiestas. Por ejemplo, con el que ya es uno de los vídeos más virales de estos días, el de la cuenta de Tik Tok del Ayuntamiento de Zaragoza que recogió el momento en el que las miles de personas que esperaban a Pablo Alborán el día 11 en la plaza del Pilar se pusieron a cantar el famoso ‘Quédate’. El tema volvió a sonar ese día un poco más tarde en la López, donde los Starkytch DJ invitaron al escenario a los joteros que versionaron la canción.

Más Quevedo: esta vez en versión zaragozana

El ‘hit’ de Quevedo ha sido una de las canciones más cantadas y bailadas en verbenas y redes sociales durante este verano pasado. También lo está siendo en las Fiestas del Pilar recién comenzadas, pero hay quien ha versionado la letra. ‘De borina’ es el título de la adaptación de Alberto Rodríguez, alias Dubidub en Youtube, una palabra para referirse a la juerga. "De borina to’ la noche y nos dormimo’ a las die", comienza esta canción a la que le acompañan estampas de Zaragoza en fiestas. "Le rezo a la Pilarín pa’ repetirlo otra vez -canta Rodríguez-. Quédate a gozarlo en los Pilares". No faltan los temas de actualidad. "Me voy corriendo al centro, ya empiezan los festejos. Yo no me cojo el coche, la inflación me ha dejao’ seco", continúa. "Vamos todos a una, no hay mejor vacuna. Nos han quitado dos años, pero no serán tres", dice también.

La zaragozana Zaira Andrés, con cachirulo, posa ste miércoles frente a la capilla de Nuestra Señora del Pilar de Punta Cana )República Dominicana) Zaira Andrés

La Virgen, hasta en Punta Cana

Los jóvenes zaragozanos Zaira Andrés y Marco Ferrer llevan dos meses y medio asentados en Punta Cana (República Dominicana), donde trabajan en el terreno de la fotografía y la realización y producción audiovisual. En este corto lapso ya han pasado por un huracán, afortunadamente sin daños personales; ayer celebraron el día del Pilar con cachirulo, pose jotera de Zaira (imagen) y delante de la capilla de Nuestra Señora del Pilar de Punta Cana, que pertenece a la parroquia del mismo nombre en la provincia de Higüey. En Zaragoza, por cierto, el calor era casi caribeño, humedades aparte.

El minion, tan fresco. Heraldo.es

Un Minion tan fresco en el fresco

El desconsuelo de un infante cuando su apreciado globo de helio se escapa de la mano y sube, y sube, y se pierde de vista... una sensación amarga de la que todo el mundo guarda testimonio en primera persona, y que tiene matices cuando tan triste acontecimiento se produce en un lugar de techos altos. Por ejemplo, una cúpula del Pilar, que durante unas horas (y hasta que el gas se esbafó) tuvo ayer un ‘minion’ en el centro; un detalle artístico irreverente que, por otra parte, añade un elemento fresco y tierno a tan magna construcción, sobre todo por tratarse de una circunstancia efímera.

Horas de espera para ver a Pablo Alborán de cerca en el concierto en la plaza del Pilar Guillermo Mestre

‘Alboraners’ contra viento y marea

Ya es mala suerte que en estas fiestas de tiempo tan benigno las cuatro gotas que han caído hasta el momento hayan sido encima de las más acérrimas fans de Pablo Alborán en Zaragoza. El andaluz actuó el martes en una plaza del Pilar a rebosar. Para el momento en que el cantante de ‘Solamente tu’ pisó el escenario, algunas de sus seguidoras habían cumplido prácticamente 24 horas de reloj pegadas a la valla que separa al público del escenario. Lo hicieron, eso sí, ayudadas de hamacas, alguna mantita, avituallamiento y la mejor de las compañías: otras personas que comparten su desbordada pasión.

Fotos del concierto de Derby Motoreta's Burrito Kachimba en las Fiestas del Pilar 2022 Francisco Jiménez

A la estación del Norte, con orinal

Si usted, amable lector, se acerca a uno de los conciertos del nuevo escenario festivo de la Estación del Norte, sepa que si le entran ganas de hacer pipí no encontrará baño químico alguno. Claro que en perfecta coherencia con ello tampoco hay barra. Las alternativas son varias. Entregarse a la más estricta de las privaciones cual monje místico; darse al baile frenético para domeñar la vejiga (lo cual hasta la fecha no ha sido complicado de la mano de Femi Kuti o los Derby Motoretta) o, la que está proliferando, hacer escapadas a los bares de la zona. Elija su propia aventura.

Melé en el auto de choque. Heraldo.es

Al montón en los autos de choque

Lo de la descentralización de las fiestas tiene sus cosillas. Encontrar un taxi que le devuelva a uno a la ciudad consolidada desde el Espacio Zity o el recinto ferial puede ser un engorro. Quizá esa circunstancia sea la que explique el porqué de la melé que el primer fin de semana festivo formaron estos cuatro individuos dentro de un auto de choque. O igual se querían ahorrar una ficha, porque a 3,50 el viaje la verdad es que es para pensárselo. Lástima que su plan sin fisuras se quedó en nada tras la intervención de los responsables de la atracción, a lo que no les costó poco convencerles de que depusieran la actitud.

El 'gadget' de las fiestas. Heraldo.es

Cachirulo vs Pokemon

El cachirulo y el globo de helio son uno de los emparejamientos clásicos entre la chiquillería durante las fiestas del Pilar. Este año, a este dúo sin par se le ha arrejuntado el que se está convirtiendo en uno de los ‘top ventas’: un gorro con orejas colganderas y luminosas en forma de Pikachu, el personaje amarillo de Pokemon, o de una especie de osito azul. El éxito de este abrigadico complemento de peluche no deja de sorprender dadas las benignas temperaturas con que han arrancado las fiestas. Pero ojo que llega algo de lluvia y los gorros pelochos van a acabar haciendo un papel.

Ronda de protesta de los grupos de folk ALVARO SANCHEZ

Con las gaitas a otra parte

Una de las controversias que han acompañando estas fiestas pregonadas con jota es la ausencia de actuaciones programadas de música folk aragonesa. Las redes sociales se hllenaron de protestas, reunidas en el ‘hashtag’ #PilarSinFolk. El caso es que finalmente, el colectivo decidió tirar por la calle de en medio. En concreto, la zaragozana Espoz y Mina, donde el pasado martes, ante el bar Ordio, se concentraron músicos y cantantes para protagonizar una Ronda Alternativa Reivindicativa y "recuperar su sitio".

Amor cabezudo. Heraldo.es

Un ‘crush’ en el pasacalles

Que los cabezudos son las ‘celebrities’ de las Fiestas del Pilar tiene poca discusión. No hubo más que oír el griterío y ver las caras de ilusión de los niños (y ojo, también de los mayores) al aparecer la comparsa en la que fue su primera actuación en las recuperadas celebraciones pilarísticas. Lo que pocos sabían hasta el pasado sábado día 8 es que, como en todo círculo de personajes famosos que se precie, entre ellos hay bien de salseo. Y así lo atestigua un documento gráfico recogido en pleno pasacalles en el que se puede ver al Robaculeros y la Pilara peligrosamente juntos. Las malas lenguas hablan de posado robado. Lo único que a estas alturas de las fiestas queda claro es que entre el único barbudo de la comparsa, ese que no sabe correr y por eso da tantos traspiés, y la cabaretera hay algo más que sana amistad. El resto de la comparsa guarda silencio.

Pregón de las Fiestas del Pilar desde el balcón de Ayuntamiento Toni Galán

No hay balcón pa’ tanta gente

El Gran Combo de Puerto Rico cantaba aquello de ‘No hay cama pa’ tanta gente’ y la expresión, cambiando cama por balcón, sería trasladable a lo que se vivió el sábado en el Ayuntamiento de Zaragoza con muchos deseando asomarse, ver y dejarse ver, y pocas plazas disponibles. La competición por ocupar tan destacada posición se ha agravado además después de que un informe arquitectónico haya desaconsejado sobrecargar el balcón. Siendo además este año el pregonero uno -el conceptual- y cuádruple -su representación física-, no hubiera sido mala idea un sorteo, como en la Ofrenda.

El burro amarrado en la puerta del baile. Heraldo.es

Como un burro amarrado en la puerta del baile (literalmente).

Como un burro amarrado en la puerta del baile (literalmente). «Me dices ‘good bye’ en tu nota, tan ricamente...». Si usted, lector, es capaz de completar la estrofa e, incluso, de cantar la canción hasta el final entenderá (hasta cierto punto) qué demonios hacía un burro amarrado a la puerta del pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, donde el viernes víspera del comienzo de las fiestas actuó Manolo García. La imagen del equino, con su correspondiente cachirulo, ha ido rulando por las redes sociales si bien esta es la hora que no ha trascendido cómo llegó el animal hasta ahí ni quién es el autor de este estrafalario homenaje a El Último de la Fila, el anterior grupo de García, y a ese temazo que dice: «Este es mi destino, al cabo de la calle estoy, me siento como aquel ladrón que busca su fortuna, en un callejón por donde nunca pasa nadie, como un burro amarrado en la puerta del baile...».

Cachirulos nominales

Cachirulos nominales. Este año, como sucede con los billetes de avión, los cachirulos son nominales. Sobre todo entre los más pequeños, muchos de los cuales lucen sus nombres en la pañoleta, ya sea con un bordado o por estampación. La moda puede apreciarse por las calles pero arrecia sobre todo en los epicentros del jolgorio infantil, como el Parque de las Marionetas. Para los encargados de estos aditamentos festivos, Patty Rumores les ofrece una ideílla gratis para las fiestas del año que viene: si además del nombre se inscribe el teléfono de los padres, para llamar en caso de que el niño se pierda, es que se forran.

Carmen, con otros danzantes y unas turistas taiwanesas. Heraldo.es

Carmen, la diabla de la contradanza de Cetina que bailó en familia

La contradanza de Cetina fue dejando con la boca abierta a todos los que el jueves acudieron a la Ofrenda de Frutos. Lo que pocos sabían es que se bailó en familia. De los 7, seis eran primos y tíos y entre ellos, por ser la única a cara descubierta, destacaba Carmen, la diabla, para la que además era su primera vez como contradancera (la segunda que una mujer representaba a este tradicional personaje en el acto del día 13). Para ella fue "muy especial" y describe lo de la Ofrenda como un "sueño cumplido”. "Ojalá -dice- venga mucha gente a Cetina a verla".

La vicealcaldesa Sara Fernández, en la Ofrenda de Frutos. Heraldo.es

Sara Fernández y la bilocación

Cual Sor María Jesús de Ágreda, la santa que fue vista a la vez en su convento y predicando en Nuevo México, la vicealcaldesa y concejala a cargo de estas fiestas multiplica su presencia en todo tipo de actos, desde los oficiales a otros que quedan al margen de la obligación. A Sara Fernández lo mismo se la ha visto vestida con el traje típico en la Ofrenda de Frutos o de Flores, como bailando y cantando en el concierto de Lila Downs en uno de los nuevos escenarios festivos, el de la Estación del Norte. Tampoco quiso perderse la fiesta de los Starkytch en la sala López, donde coincidió con su compañera Lola Ranera.