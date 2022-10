Un broche de oro a 13 años de música ‘hard’

‘The End’. O lo que es lo mismo, el broche de oro a una trayectoria impecable dentro del mundo de la música ‘hard’. El festival Rave In The River se despide este jueves -y durante la madrugada del viernes- de sus miles de fieles en el Espacio Zity de Valdespartera que han bailado como nunca conscientes de que este certamen se marcha para siempre. Se terminan así 13 años de hacer bailar y saltar a los ‘ravers’ con estilos como el ‘Hardstyle’, ‘Hardcore’, ‘JumpStyle’ o ‘Raw’.

La pandemia no pudo con Rave In The River. El festival quería despedirse a lo grande y frente a todos sus fans y, para ello, se dividió en dos escenarios, Legacy mainstage y Bass-ilica stage. Y es que la ocasión lo merecía. La fiesta ‘hard’ comenzó a las 22.00 con el artista madrileño Arzadous. El recinto iba llenándose poco a poco de aficionados, algunos de ellos con abanicos, ya que quedaba todavía mucha noche por delante –hasta las 05.00–. No obstante, los ‘ravers’ ya estaban calentando motores y dándolo todo desde el principio en la despedida del festival, que colocó a Zaragoza en el panorama internacional. "Es un placer estar aquí, de vuelta a casa, haciendo sonar los primeros ritmos", expresó el artista que abrió el prestigioso cartel. Los brazos ya se alzaban con el ritmo de la música y, aprovechando que todavía había espacio, los asistentes ya bailaban como si no hubiera un mañana.

Un rato antes de la primera canción, en los alrededores del recinto situado en Valdespartera ya se respiraba el ambiente de despedida. Grupos de personas hacían tiempo escuchando los ritmos tan característicos del ‘hardstyle’ en unos bancos. "Venimos a este festival desde hace cinco años. Creíamos que no volveríamos a disfrutarlo después de la pandemia, pero aquí estamos para vivir una noche muy especial", expresaba Alejandro Castán, acompañado de sus amigos. "Lo echaremos de menos", aseguraban.

No falta la presencia de los artistas de música ‘hard’ más reconocidos internacionalmente como Miss K8, Mark With AK & Mc Chuky o Act Of Rage. También hubo representación de artistas nacionales –como Ivan Xtreme o Javi Molina– que han formado parte de la historia del festival durante su reconocida andadura. El cartel lo completan Anshar, Bassdrum Project, Broken Minds, Buenri, Cool Jumpers, Dany BPM, Dave, Ogalla y Wakan.