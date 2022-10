Fofito: "Me encanta que me llamen payaso"

Excelentísimo Señor Don Fofito. Hace décadas que quería estar con usted.

Pues aquí estamos.

Sepa usted que nos remite a lo mejor de nosotros mismos, a nuestra infancia.

Me lo ha dicho mucha gente. De hecho, ayer, cuando terminé la función, me quedé firmando autógrafos y haciéndome fotos, y las madres me decían que las había llevado a su infancia, que era algo maravilloso.

Dicen que ahora se va a hacer escritor y todo.

Es que estaba aburrido durante la pandemia y se me ocurrió escribir todas las bromas que gastó mi padre (Fofó) en América. Me animé y he sacado casi un libro de anécdotas. Por cierto, lo pienso publicar.

¿Qué rol desempeña su hija Mónica en la función?

Mónica lleva toda la vida conmigo. Nació en México. Me la traje muy chiquitina a España. Con 13 años comenzó de coro. Después, fue un tercero para la comedia, y después, de dúo. Ahora hace el papel serio que interpretaba Gaby.

¿El ‘clown’?

Efectivamente. Y yo hago de augusto.

¿Con qué canción de ‘Los Payasos de la Tele’ se queda?

Eso es como si te dijesen qué dedo quieres que te corten. Me gustan todas. Todavía tengo grabaciones de mi padre en casa que aún no han visto la luz.

Esto sí que es una primicia...

Cantó muchas canciones en América.

¿Por qué palabras como payaso o circo han virado a peyorativas?

Me encanta que me llamen payaso. A los que no les gusta es a los políticos.

¿La inteligencia se mide por el sentido del humor?

Suele ser proporcional, sí.

¿Le gusta la gente que se ríe de todo o la que no se ríe de nada?

Me gusta la buena gente, a la que le saco una sonrisa cuando actúo.

¿Por qué cierta clase dirigente le tiene tanto miedo al humor?

El humor suele ser una forma dulce de decir cosas amargas...

¿Qué tiene usted para sacar tanta energía?

Llevo muchísimo tiempo en el escenario, tengo muchísimos resortes, mucha experiencia frente al público.

¿Cómo es capaz de llegar a gente de tan diferente edad?

La clave es que el abuelito se aprendió las canciones, el padre nos veía en la tele y el pequeño lo ha aprendido y alucina cuando el abuelo canta las canciones.

Ahora ya no hay animales en el circo...

Fue un golpe fuerte. Se perdieron muchos números. Ahora no puedes aparecer ni con un perrito en la pista.

¿Hasta cuándo está por Pilares en Zaragoza?

Hasta el día 23. Estoy con la familia Rossi, que llevan muchísimos años en el circo. Se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Ellos me llamaron. Hemos ensayado mucho. Debutamos aquí. Está saliendo bien. Es una familia de más de 60 personas. Acrobacias, trapecio, malabarismo, contorsionismo… El espectáculo es muy bueno. La función dura casi hora y media.

¿Por qué no más?

Porque el niño no puede estar sentado mucho tiempo: se puede poner nervioso y se pone a correr por el circo.

¿Por qué ese sombrero?

El sombrero es mío, de Fofito. Resulta que llevábamos los tres sombreros iguales, y mi padre se quedó un día que estaba enfermo en casa a ver el programa y vio que llevábamos el mismo sombrero. Y entonces, Miliki dijo que se cogía la gorra. Mi padre se cogió el bombín rojo, y yo, el negro.

¿Y las botas?

Las usaron Mikili y Fofó antes.

¿Y el traje rojo?

Porque el primer día que debutamos en Televisión Española dijo mi padre que de rojo, como la selección española.

No, fútbol en estos días, no, ¡por favor!

Pues sí. Por eso voy de rojo...