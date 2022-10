Más de 60 detenidos en el primer fin de semana de las Fiestas del Pilar 2022

Borracheras, agresiones, peleas y, sobre todo, hurtos, tanto de móviles como de carteras. Si bien es cierto que, como señalaron fuentes policiales, no se registró ningún herido grave, las incidencias no dejaron de producirse. El Juzgado de Guardia se vio desbordado durante el fin de semana por la cantidad de personas detenidas que trasladaron la Policía Nacional, la Policía Local y la Guardia Civil. El sábado fueron 37 los arrestados que llenaron los calabozos y, el domingo, algo más de una veintena. Varios de los detenidos el día 8 no tenían relación con las fiestas sino con una operación de tráfico de drogas que mantiene abierta la Policía Nacional.

Embarazada de cinco meses

Además de delincuencia común y la registrada por el elevado consumo de alcohol, también hubo varios casos de violencia de género. La Policía Local detuvo a un hombre de 25 años, identificado como S. S. M. C., por agarrar fuertemente de los brazos y zarandear de forma violenta a su pareja, embarazada de cinco meses. Los hechos ocurrieron sobre las 23.50 del domingo en la calle de Alicante del barrio de Torrero. Los agentes acudieron alertados por los vecinos y al llegar encontraron a la joven muy angustiada y con un alto grado de nerviosismo, por lo que tuvo que ser asistida de urgencia por los servicios sanitarios.

La Policía Local arrestó por violencia doméstica a R. C. A., de 34 años, como presunta autora de la agresión sufrida por su pareja, a la que propinó varias bofetadas y golpes en la avenida de Casablanca a las 3.40 del domingo. La víctima no necesitó asistencia.

Robo en el ferial

Los agentes del 092 detuvieron también a dos menores, ambos de 17 años, como presuntos autores de un delito de robo con intimidación y violencia. La víctima fueron un hombre de 56 años y su hija, de 33, que estaban sentados en un banco del ferial de Valdespartera cuando los dos jóvenes se acercaron y empezaron a insultarles. A continuación, le pegaron un puñetazo al hombre y aprovechando la circunstancia, le sustrajeron el teléfono móvil. La hija se levantó para defender a su padre, pero los menores la empujaron, le quitaron la mochila y se dieron a la fuga. Una patrulla de la Policía Local acudió al lugar y, tras entrevistarse con las víctimas y los testigos, localizaron a los autores del delito con los objetos robados en la calle de El limpiabotas.

Igualmente, O. B., de 19 años, fue detenido por una patrulla de la Policía Local como presunto autor de un robo con violencia tras propinarle un fuerte empujón a otro en la avenida Casablanca y robarle dos entradas para las vaquillas. El hecho se produjo a las 6.20.