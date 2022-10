Natos y Waor: "No somos de terminar el 'show' e irnos al hotel"

Zaragoza es una ciudad de referencia en el mundo del rap. ¿Se sienten a gusto aquí?

Fue de las primeras ciudades a las que vinimos a tocar fuera de Madrid y guardamos muy buena relación con amigos de Zaragoza (Kase.O, Sho-Hai...) y muy buenos recuerdos de todas las veces que hemos estado, ya sea para tocar o algunos viajes de ocio que hemos hecho también. Así que siempre es una plaza especial.

Hace nueve años que actuaron por primera vez en los Pilares...

Creo que esta es la tercera o cuarta vez que tocamos en las fiestas del Pilar. Guardamos muy buen recuerdo de todas las veces que hemos venido. Nos lo hemos pasado muy bien, tanto arriba como abajo del escenario.

Llegaban ayer a la capital aragonesa con luna llena, como el título de su último disco. ¿Qué van a ofrecer hoy en su concierto?

¿De verdad? ¡Qué poético todo! (risas). Esta noche sonarán temas de ‘Luna llena’ que estamos deseando presentar a la gente, pero también cantaremos los clásicos y haremos un repasito como siempre por canciones de discos anteriores. Así que creo que todo el mundo se va a ir contento a casa.

¿Se presta ahora más atención al rap que hace unos años?

Aunque el rap ha sido durante muchos años un poco ninguneado por los medios de comunicación, y todavía en algunos casos no se le trata con la seriedad que requiere, ha llegado un momento en el que es imposible obviarlo porque es prácticamente la música que más escucha la gente joven y ya no tan joven. Si el rap está llenando pabellones y es lo que llevan los chavales en sus cascos, no se puede obviar. Es una realidad que a muchos les ha dado en la cara y por fin se nos está teniendo en cuenta como se debe.

Las redes, internet... ¿han sido un canal importante a la hora de difundir su música?

Sí, claro. Empezamos en una generación digital, cuando la venta de discos ya no era la manera principal de llegar a la gente. Antes dependía de si tenías un sello detrás invirtiendo en promoción y haciendo una campaña, y ahora eso no es necesario. Cualquiera puede subir su música a internet y todos partimos en igualdad de oportunidades. Si tu producto gusta, no necesitas más que poder subirlo a las redes y a las plataformas para que llegue a la gente. Me parece una manera mucho más justa de cara a todos los artistas. Nosotros se lo debemos todo a eso.

¿Cómo han logrado gestionar su éxito?

Es una locura todo lo que nos ha pasado en los últimos años, aunque ha sido un camino bastante progresivo, siempre ascendente, no de la noche a la mañana. Nos ha dado tiempo a ir digiriéndolo y ya éramos unas personas un poco más adultas cuando nos ha llegado esta historia de tocar para decenas de miles de personas.

¿De qué se nutren Natos y Waor a la hora de crear canciones?

De vivencias, de emociones extremas. Por decirlo de alguna manera, de los momentos en los que más triste o más eufórico estás, en los que sientes que tienes más cosas que decir. Y en concreto, en ‘Luna llena’ todo eso ha pasado bastante en un contexto nocturno. La noche nos ha inspirado mucho en este disco.

¿Tendrán tiempo de disfrutar de las fiestas del Pilar y de la noche zaragozana?

No somos de terminar el ‘show’ e irnos al hotel. Ayer ya tuvimos oportunidad de chequear el terreno y seguro que después del concierto también nos animamos a pasarla bien por la noche.