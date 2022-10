Fangoria firma una noche 'espectacular' en la plaza del Pilar

Segunda noche consecutiva de llenazo absoluto en el escenario de la fuente de Goya. Ayer fueron Alaska y Nacho Canut los que reunieron miles de almas para escuchar los clásicos y, sobre todo, los temas nuevos de Fangoria. El grupo lo tuvo fácil porque se encontró a un público entregado desde el minuto uno: los primeros acordes de ‘Momentismo absoluto’ y unos pocos bailes de inspiración robótica fueron suficientes para encender los ánimos.

En las primeras filas había fans acérrimos de la banda que coreaban todos y cada uno de los temas, pero un poco más atrás el público era de lo más variopinto: niños, mayores, muchos carritos y parejas jóvenes que querían asomarse a ver a Alaska. Tras su segundo tema, ‘Desafíame’, la cantante saludó a la plaza y dijo estar feliz de regresar a Zaragoza en un marco y una noche inmejorables.

"Estuvimos el año pasado pero en un escenario pequeño, éramos pocos y teníamos que llevar mascarilla. Este año es diferente. Estamos felices de poder estar aquí de nuevo en estas condiciones. Queremos disfrutar con vosotros de estas fiestas", dijo Olvido Gara, poco antes de que sonara ‘Espectacular’, una de las canciones recientes más conocidas de Fangoria, que se ha beneficiado también de ser casi un ‘jingle’ televisivo.

El concierto continuó con ‘Desfachatez’ y con un sonido algo rudo, que hacía que la voz de Alaska no se pudiera escuchar demasiado nítida. Para compensar, los dos bailarines que la acompañaban se emplearon a fondo haciendo piruetas y poses propias del ‘vogue’. Lo sorprendente y mágico de Fangoria es que sus incondicionales celebran tanto sus temas más icónicos –véase ‘Eternamente inocente’ o ‘No sé qué me das’– como su nuevo material que apenas ha sido radiado. No hubo excesivas concesiones a la nostalgia, y ‘Mi burbuja vital’ o ‘¿De qué me culpas?’ fueron algunos de los temas más coreados de la noche. Fangoria, que en los últimos meses ha publicado tres EP que juntos conformarán su nuevo disco, acaban de lanzar el single ‘Un poco todo’, que es otra apuesta sobre seguro para deleite de sus seguidores.