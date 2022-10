Ni los fallos técnicos aguan la fiesta de los 90 en Valdespartera

La nostalgia es un combustible infalible. Y mucho más en época de fiestas y jolgorio colectivo. Una afirmación que ha quedado totalmente refrendada en la noche del sábado en el Espacio Zity de Valdespartera con la fiesta ‘Love the 90’s’. Más de 10.000 personas, en su gran mayoría ‘cuarentañeros’, bailaron y gozaron sin parar con muchos de los ‘hits’ de su juventud.

Ni siquiera los problemas técnicos que sumieron al recinto en el silencio en dos ocasiones al inicio del ‘show’ frenaron una celebración entusiasta y muy intensa.

Fernandisco, el maestro de ceremonias, firmó una excitante y prometedora introducción que fue aplaudida unánimemente: "Están a punto de comenzar un viaje a la década más ‘dabuten’ de la música, los 90".

La temperatura en la carpa comenzó a subir con la cantante valenciana Kriss, que interpretó ‘Tonight’ y ‘Strangers’. Una emoción que se disparó con la aparición de Jordi Sánchez, la mitad de OBK, que ejecutó una jugada imbatible, con himnos generacionales como ‘Historias de amor’, ‘Tú sigue así’ o ‘De qué me sirve llorar’. Rebeca con su ‘Duro de pelar’, Chimo Bayo con ‘Así me gusta a mí’ y 2 Unlimited pusieron la guinda. Además, los DJ completaron el festival con temas infalibles como 'Barbie girl', 'Unbreak my heart' o 'Forever young'.

La acción continuará este domingo en el Espacio Zity con la banda burgalesa La M.O.D.A., que presentará su último disco, 'Nuevo cancionero burgalés'. El concierto comenzará a las 21.00.