Que la música no pare: del adiós de Serrat a la samba de Toquinho

Los espectáculos musicales y de artes escénicas conforman una parte muy importante de la programación pilarística. La acción se traslada a múltiples espacios de la ciudad con propuestas para todos los gustos.

En cuanto a los conciertos, la mayoría de los nombres más populares se concentran en los dos escenarios de gestión privada. En el pabellón Príncipe Felipe las dos grandes citas las protagonizará Joan Manuel Serrat, que recalará en su gira de despedida el 12 y el 13 de octubre con todas las entradas vendidas desde hace semanas. Nadie quiere perderse el adiós de este cantautor universal. Le precederán el ‘show’ de tributo de Queen ‘God save the Queen’ –un fijo en las fiestas– (hoy) y Estopa (martes). Dani Martín bajará el telón el próximo sábado.

El Espacio Zity, en el recinto de Valdespartera, es otro de los epicentros de la fiesta y la diversión. Hoy, con el lleno asegurado, se devorará la fiesta ‘Love the 90’s’, con una alineación de aquella década: 2 Unlimited, La Bouche, G.E.M., Ann Lee, Paradisio, OBK, Ku Minerva, Chimo Bayo, Kriss, Just Luis, Rebeca, Sensity World, Wintermute y Jumper Brothers. Mañana será el turno de los sonidos independientes con La M.O.D.A. Anteriormente la tarde será patrimonio de los más pequeños con ‘Cantajuego, el circo del payaso Tallarín’. Un día después pisarán muy fuerte los raperos Natos y Waor. El ‘indie’ volverá a gobernar el martes con Izal, que presentará el disco ‘Hogar’. El jueves ‘Rave in the river’ congregará a miles de personas al son de la electrónica en múltiples variantes. El viernes solo habrá una reina, Bad Gyal, que ha trascendido el trap para convertirse en un fenómeno masivo. La actividad en Valdespartera concluirá el sábado con los DJ Andrés Campo y Frank.

La programación municipal y gratuita se corona en la plaza del Pilar. La Pegatina promete para hoy un infalible mestizaje sonoro con mucha rumba y ska. Mañana desembarcará Fangoria, con Alaska y Nacho Canut al frente de este longevo proyecto que aúna el pop con la electrónica. El baile y la marcha no se detendrán el lunes con la masiva fiesta Independance. Cambio de registro el martes con Pablo Alborán y sus canciones llenas de sensibilidad. El miércoles será el turno de ‘Vida’, un gran espectáculo de danza, música y folclore. Y por la tarde actuarán los ganadores del Certamen de Jota y Semblante Aragonés. El viernes se apostará por el talento aragonés con Tako, Layla Añil, Paul Depablo y Diario Fantasma. El sábado se seguirá la misma línea con Jotalent, Artistas del Gremio y Fresquito y Mango. Para el domingo de despedida, el consuelo se encontrará en Los Estanques con Anni B. Sweet, Ángel Stanich y Delacueva. El Coro de Amici Musicae y su Coro Juvenil pondrán el broche interpretando el ‘Somos’ de Labordeta.

El Jardín de Invierno del Parque Grande repite como emplazamiento y acredita un cartel apetecible para los paladares más exigentes. El lunes abren fuego Godspeed You! Black Emperor, Tashi Dorji y Les Conches Velasques. El martes prosiguen Angelus Apatrida, Darmage y Nuestroctubre. El miércoles estará copado por Madeleine Peyroux y Gancho Drom. El jueves irrumpirá con su fuerza Zahara, a la que precederá Santoral. Un lujo que se prorrogará al viernes con Macy Gray y Lux Naturans. La guinda final la colocarán el sábado el gran Toquinho, leyenda brasileña, y Marta Domingo & Humberto Ríos.

El parque Bruil también tendrá su banda sonora con Ropero y Dani Oldfox (hoy), Die Cabine (mañana), Play the Game (tributo a Queen, el lunes), la banda de Jordi Évole y Florida y Hermosso (martes), Pared con Pared, Selvajes y Los Drunken Cowboys (miércoles), Leticia Sabater (jueves), In Materia (viernes), Pecker (sábado) y Funksionarios (domingo).

En la sala Multiusos del Auditorio hoy tocará Brothers in Band (banda de tributo a Dire Straits) y el martes Camela. En las salas Mozart y Luis Galve hay espacio para la clásica.

La Estación del Norte emerge con luz propia: Femi Kuti & The Positive Force y Move Quartet (mañana), Derby Motoretta’s Burrito Kachimba y Salto (lunes), Ptazeta, Queralt Lahoz, Vollano Antillano y Xina Mora (martes), Lila Downs e Ixeya (miércoles), Uxía & Javier Ruibal y Almalé (jueves), The Soft Moon y Bladimir Ros (viernes), Caloncho, Club del Río y Ester Vallejo (sábado) y Circuit des Yeux (domingo).

Musicales, humor y revista

En el ámbito más teatral, el gran musical de las fiestas, la versión de Ángel Llácer de ‘La jaula de las locas’, se representa en el Palacio de Congresos de la Expo. En el Teatro Principal, Mecano es evocado en ‘Cruz de navajas’. El Teatro del Mercado se entrega desde el lunes a un clásico pilarista, ‘Comisaría en fiestas’, de Teatro Indigesto. En las Esquinas, las risas están garantizadas con ‘El aguafiestas’, con Josema Yuste y Santiago Urrialde, y con ‘Fabiolo Connection’, con Rafa Maza. En el World Trade Center Luis Pardos ha convocado a María Jesús y su Acordeón, Jordi LP y a otros artistas invitados.