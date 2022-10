La M.O.D.A.: "La música está siempre presente en nuestras vidas"

Cantaban aquello de "demasiado tarde, campeón" con Capitán Cobarde. Tampoco ha pasado tanto desde su última visita a Zaragoza, aunque lo parece.

La pandemia... Nos está pasando en muchos sitios, de pronto te das cuenta de que ha llovido desde la última. Andamos en gira del ‘Nuevo cancionero burgalés’, aunque hacemos temas de discos anteriores, y sí hace un tiempo que no os visitamos en la capital de Aragón, es cierto. Al menos fuimos a Pirineos Sur este verano. Estamos en deuda con los que nos escuchan en Zaragoza; llevamos diez años tocando y hemos venido con frecuencia, desde las salas pequeñas a sitios grandes, ganando seguidores uno a uno; no os olvidamos.

Dijo un fan de ustedes que son "rabia canalizada con alegría". ¿Les sirve ese gorro?

Oye, pues me gusta mucho la definición. Representa bien lo que sentimos. A veces la gente piensa determinadas cosas desde fuera, por el nombre de la banda o nuestras pintas; nos ponen el sello de grupo de verbena, y con todos los respetos creo que no es el caso. Fiesta, sí, pero en nuestras canciones hay espacio para momentos más crudos, como ocurre con la vida misma. Hay rabia e inconformismo, y alegría. Nuestras canciones son humanas, porque están hechas por humanos.

¿Hace La M.O.D.A. un Stanislavski antes de cada gira, o esa energía le brota naturalmente?

La música está presente siempre en nuestras vidas, aquí no se acaba la película jamás. Y qué bien que así sea.

Se han puesto a mirar muy atrás en el último trabajo, con Gorka Urbizu en la producción.

Después de cuatro discos queríamos uno sin letras propias, con otra historia detrás. En el trayecto de la vida, las cosas cambian a veces casi sin darte cuenta, y otras veces el cambio viene por una decisión firme. Cuando empezamos tirábamos mucho a lo anglosajón, era lo que escuchábamos. Poco a poco empezamos a mirar más cerca, a buscar las raíces e identificar nuestra verdad. Esa verdad no pasa por Nueva York o Londres, sino por el pueblo de tu abuela. Ya había algo de eso en ‘Campo amarillo’ en 2017, y trabajar este cancionero de más de un siglo ha sido un paso más.

Y Burgos está en todas partes...

Claro, cada uno tiene su Burgos particular, cantamos a la tierra y la gente lo siente como propio en todo el país. Es el momento más feliz de nuestra carrera.

Ha mencionado Pirineos Sur. Tuvo el ‘stendhalazo’ de rigor con ese entorno tan llamativo?

Hombre, ya lo creo. La de este verano era nuestra primera vez en el festival, y para nosotros fue increíble. Recuerdo de niño haber oído retransmisiones de Radio 3 con conciertos de Pirineos Sur, es un sitio muy valorado entre los músicos más allá de lo bonito que es: miras la historia y ahí ha tocado gente que admiras profundamente. Subir a ese escenario flotante es un privilegio, una de las cosas con las que sueñas cuando empiezas. Es un festival diferente, como La Mar de Músicas en Cartagena, porque la música continúa estando en primer plano, es lo más importante. A ver si podemos volver, ojalá. Yo no me tiré al agua, pero alguno del grupo sí se lanzó. A la próxima me animo, seguro.

En Zaragoza y en octubre hace aún más fresco, aunque mire, tienen un lago cercano a su escenario de Valdespartera.

No, no, una cosa es que seamos de Burgos y otra que nos tiremos a un lago en octubre. Mejor nos vemos en el concierto, vosotros abajo y nosotros dándolo todo ahí arriba.