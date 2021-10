Qué ver en Zaragoza durante el Pilar 2021

No hay rincón en la capital aragonesa que no merezca la pena. Todo tiene una historia, color, sonido o protagonista que hacen de Zaragoza un imprescindible para turistas y visitantes de paso. Lugares que, en estas 'no fiestas' del Pilar, volverán a vestir con el cachirulo y las luces propias de unas fechas especiales. Desde la Basílica a la Seo, pasando por la ruta romana de Caesaraugusta, existen diferentes atractivos que ver en Zaragoza durante es Pilar 2021. Por otro lado, para aprovechar bien la visita, no olvides echarle un vistazo al programa completo de las 'no fiestas'.

La plaza del Pilar y su entorno: la Basílica, la Seo y mucho más

Inmensa, paseada y cuidada está la plaza del Pilar de Zaragoza, el tesoro más visitado de la ciudad. Lugar de encuentro y zona de reunión, es la plaza peatonal más grande de Europa, y en ella se podrá ver a la Virgen del Pilar con su florecido manto desde el día de la ofrenda de Flores, martes 12 de octubre. A su lado, desde el puente de Piedra que custodian los leones, podemos fotografiar uno de los atardeceres más bonitos de España. La plataforma del Balcón de San Lázaro también es un buen lugar donde posar tu cámara.

En la plaza se alzan edificios y emplazamientos como la Basílica del Pilar, postal zaragozana por excelencia, la asombrosa fachada de la Catedral de la Seo -¡ni qué decir su interior!-, la Fuente de la Hispanidad, el Ayuntamiento, la Lonja o la Iglesia de San Juan de los Panetes. Por otro lado, como afluentes de la plaza, discurre la ribera del Ebro y su viento, la bella calle de Alfonso I y la transitada calle de Don Jaime, donde podrás comprar un recuerdo de la ciudad.

Las zonas verdes de Zaragoza: del parque Grande al parque del Agua

Si el tiempo acompaña y apetece pasear y disfrutar de la naturaleza en la ciudad, los dos parques por excelencia e ideales para un buen plan son el parque Grande José Antonio Labordeta y el parque del Agua Luis Buñuel. El parque Grande se encuentra en el corazón de Zaragoza. Está presidido por el Monumento al Rey Alfonso I el Batallador y su gran escalinata, mientras es custodiado por el río Huerva y el Canal Imperial de Aragón.

Al igual que el parque Grande, el parque del Agua también es escenario de actuaciones y otros actos. Su gran extensión y cantidad de hectáreas de césped, siendo el más grande de la capital aragonesa, es lugar habitual de deportistas. Alquilar un kayak o una bicicleta para descubrirlo puede ser ideal en un día de picnic.

Zona Expo: de visitar el Acuario a respirar el río Ebro

La histórica Expo 2008 de Zaragoza dejó numerosas cosas buenas en la ciudad. Su entorno, junto al río Ebro, es un el lugar ideal para tomar el sol. También para revivir lo que la Exposición Internacional del Agua despertó en sus acristalados edificios y calles peatonales. Una de las actividades para hacer con niños en Zaragoza más interesantes puede ser la visita al Acuario Fluvial más grande de Europa, con más de 300 especies de los principales ríos del mundo.

Una ruta por los principales Museos de Zaragoza

Si estás leyendo esto, Francisco de Goya, legendario pintor de Fuendetodos, seguro te sonará. Por supuesto, puedes disfrutar de una colección de sus pinturas en el Museo Goya, desde su época juvenil hasta su estancia en Burdeos. Por otro lado, para los más puristas, las colecciones de Antigüedad y Bellas Artes se encuentran en el Museo de Zaragoza, junto a otro de los rincones imprescindibles de la ciudad: la plaza de los Sitios.

Teatro romano de Zaragoza. Guillermo Mestre

Otros museos para ver son el Museo Pablo Gargallo, Museo del Fuego, las exposiciones del Caixaforum, el Museo Pablo Serrano, el Museo de Origami -en el Centro de Historias- y, con una nota histórica destacada, el Museo del Foro de Caesaraugusta, junto con los museos de sitio del Puerto fluvial, Termas públicas y el Teatro Romano de Caesaraugusta que revivirán las ruinas romanas de una de las ciudades más importantes de Hispania. Augusto tras las murallas es una de las icónicas imágenes del viaje en tranvía a su paso por el Pilar.

Más imprescindibles: del palacio de la Aljafería al Teatro Principal

Si tienes oportunidad de visitar o asistir a la obra que actualmente está en función en el Teatro Principal, no la dejes escapar. El teatro más importante de la ciudad brilla por dentro y por fuera. Su fachada e interior son uno de los 'must' de Zaragoza en plena calle del Coso, otra de las vías más transitadas. Si el hambre aprieta, en un paseo por el Tubo podrás llenar el estómago con las mejores tapas de la ciudad. Aquí una ruta de bares por el centro de Zaragoza para saborear las 'no fiestas' del Pilar 2021.

Pero aún hay más, la plaza de España y su fuente -lugar de reunión-, el paseo de la Independencia, la plaza de Aragón con el Justicia y la puerta del Carmen completan la guía turística de la zona más céntrica de la ciudad. Como recomendación, helado en mano se hace más agradable. Y cómo no, obligación es visitar el palacio de la Aljafería por fuera y por dentro. Una de las reliquias mudéjares que refleja el esplendor alcanzado por el reino taifa en su máximo apogeo político y cultural. Lugar donde se encuentran las Cortes de Aragón. Otro de los enclaves de arte árabe de la ciudad es la Torre mudéjar de la Magdalena.

La Torre del Trovador del Palacio Aljafería de Zaragoza. Oliver Duch

