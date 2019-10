Lola Índigo embrujó a una abarrotada plaza del Pilar en su concierto de Zaragoza

El día más solemne de las Fiestas del Pilar sirvió, paradójicamente, para que Lola Índigo desplegara las artes de su 'Akelarre' en un concierto multitudinario en la plaza del Pilar. La extriunfita apostó por abrir la noche con su 'Mujer bruja', una de las canciones más celebradas por sus fans, que demostraron saberse el estribillo a la perfección: "Mujer bruja/El riesgo es lo que te asusta/Pero eso es lo que me gusta/Yo no sé portarme bien, nada bien". El público, formado en su gran mayoría por adolescentes, coreó el tema de principio a fin, algo que sería la tónica habitual toda la noche y no solo con las letras, sino también con las coreografías.

La artista lo dio todo sobre el escenario con un espectáculo en el que no para de moverse, bien secundada por un amplio cuerpo de bailarines; hay que recordar que antes de entrar en la academia de Operación Triunfo ya tenía una carrera profesional consolidada como bailarina de grandes artistas nacionales, un trabajo que le llevó a recorrer importantes escenarios en todo el mundo. El público parecía ávido de escuchar su 'Yo ya no quiero na', y cuando sonó la canción se rozó la apoteosis.

La cantante y bailarina correspondió con un tuit al cariño que había recibido de sus fans en la noche zaragozana.

80000 mañicos os quiero ❤️ viva Zaragoza pic.twitter.com/SpX7m2g3ja — Lola Indigo (@lolaindigomusic) October 12, 2019

Los seguidores de la intérprete no perdieron la ocasión de aplaudirle por las redes sociales, e incluso destacaron el estreno del tema 'Luna' en Zaragoza, que no había sido llevado al escenario hasta la noche del pasado sábado 12 de octubre.

El público de Zaragoza ha sido el primero en oír #Luna 🌙 Una vez más, Lola Indigo ha estrenado en directo su próximo tema con sus seguidores (antes de que salga a la luz) 🌹 pic.twitter.com/33Ljrgr6tV — News Lola Indigo (@news_lolaindigo) October 12, 2019

Lola Indigo actuó anoche ante +80.000 personas en las fiestas del Pilar 🔥💥



Pd. ¡Increíble el cuerpo de baile! 🙌🏼



📸 Lluis Soler pic.twitter.com/49GPHt3ctL — News Lola Indigo (@news_lolaindigo) October 13, 2019

Lola Indigo ya está en el escenario de @europa_fm 🔥💥🔥 @FiestasPilarOfi pic.twitter.com/HZRKF4O6zT — News Lola Indigo (@news_lolaindigo) October 12, 2019

Más información Los grupos de la Ofrenda de Flores 2019 en fotos: búscate con HERALDO

Consulta las últimas noticias de las Fiestas del Pilar 2019.