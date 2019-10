Arranca el 'ZGamer' de Zaragoza: videojuegos, youtubers, esports, free gaming, realidad virtual y mucho más

La sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza abre sus puertas este miércoles 9 de octubre al evento ZGamer, la feria de videojuegos de Zaragoza que durante tres días ofrecerá una amplia oferta de ocio juvenil con acceso gratuito en el epicentro del Pilar Joven, con 2.200 metros cuadrados en los que disfrutar de videojuegos como Fifa en consolas de última generación, un escenario para jugar al popular Fortnite en pantalla gigante, más de cien puestos de juego con ordenadores y consolas de competición, zona arcade, torneos de Esports, realidad virtual, youtubers, máquinas recreativas, conferencias, sorteos y una ludoteca con más de 100 juegos de mesa.

La vicealcaldesa Sara Fernández y la concejala de Juventud, María Antoñanzas, asistirán a la inauguración el miércoles a las 17.00. El espacio abrirá sus puertas hasta las 21.00. El jueves y el viernes lo hará en horario de mañana y tarde, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00.

Espacio de Recompensa

Este año el espacio cuenta con una zona en la que podrás intercambiar tus 'tokens' de oro por distintos premios: mandos, ratones para gamers, juegos de mesa, boletos para el sorteo de sillas o cascos de gaming, altavoces bluetooth, auriculares o productos de merchandising.

Influencers y youtubers

Quien se acerque al ZGamer podrá toparse con Mrkeroro10 y Paracetamor (Fortnite), Anikilo (Clash Royale), Mery Soldier (League of Legends), Mereth86 (Just Dance), Spiuk (Brawl Stars), Allende (University Esports) y Metr81 (Super Mario Maker 2), youtubers e influencers a los que podrás conocer en el Meet&Greet, retar a una partida de 'Beat the Pro Los40' y disfrutar viendo los shows de sus respectivas especialidades. El viernes, último día del la feria de videojuegos, todos esllos estarán en el Epic Match de Fortnite, en el escenario principal.