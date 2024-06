¿La nueva Romareda revalorizará los pisos de su entorno?

La Romareda está inmersa en un proceso de transformación que aspira a dar a Zaragoza el estadio que se merece. De hecho, este domingo se jugó el último partido con el Fondo Sur antes de su derribo, en un emotivo homenaje para los aficionados que han poblado esos asientos durante muchos años. Este emplazamiento y su entorno comenzarán en breve plazo un lavado de cara importante.

La reforma del estadio supondrá un antes y después para la ciudad. El mercado inmobiliario suele reaccionar de forma positiva o negativa con la llegada de proyectos de relevancia y, como sucede en este caso, cabe la posibilidad de que las viviendas del entorno de La Romareda puedan revalorizarse, tal y como ocurre con la regeneración de la zona del Portillo, por ejemplo.

Es precisamente lo que ocurrió con el estadio Santiago Bernabéu y su faraónico proyecto de renovación. Según un estudio de Fotocasa, el precio de la vivienda en los aledaños del templo blanco se vio incrementado hasta en un 30%, pasando de los 4.991 €/m2 en 2019 a los 6.650 €/m2 en 2024, en los pisos a la venta a entre 600 y 900 metros de distancia del estadio. También se desató la polémica, con muchos vecinos quejándose del ruido de los conciertos del Bernabéu, además de algunas dificultades para vender los más cercanos al campo.

Vivienda en el edificio Trento Max, en La Romareda. Landa Propiedades

¿Tendrá la nueva Romareda impacto en el mercado inmobiliario zaragozano, revalorizando los inmuebles de la zona? La respuesta es que sí, aunque no se puede concretar cuánto, dado que esta zona ya es una de las más caras de la ciudad por excelencia. Así lo aseguran varios expertos inmobiliarios consultados por HERALDO, que inciden en que, más que por la reforma del estadio en sí, lo que puede dar todavía más brío a La Romareda son los proyectos o eventos que pueda atraer.

"A priori, sí que creemos que se revalorizará la zona de La Romareda en general, pero no sabríamos decir cuánto", explica Pedro Arellano, gerente de Gestión Inmobiliaria Zaragoza (GIZ). A su juicio, el impacto económico que pueden tener los eventos celebrados en el estadio "no son los mismos que en Madrid", como es lógico, por lo que no se espera un incremento alto, al ser ya de por sí una de las zonas más codiciadas de la ciudad. "Allí, como en el resto de la ciudad, hay poca oferta, por lo que al poner un inmueble al precio de mercado, vuela", añade Arellano.

Recreación de las obras de La Romareda HA

Lo mismo dice Ignacio Ocejo, director de la oficina de la zona de Romareda de Landa Propiedades: "Esta parte de la ciudad absorbe todo lo que sale al mercado a un precio razonable, que aquí son bastante altos. Hemos llegado a vender un piso de 440.000 el mismo día que salió a la venta", dice Ocejo. Por tanto, no cree que la reforma en sí haga subir los costes de los inmuebles, salvo que traiga consigo cambios en la restauración de la zona u otros eventos de mayor magnitud.

De las zonas más caras de la ciudad

"Romareda está ya muy consolidada, especialmente después de la llegada del tranvía. Además, los precios ahora mismo están en máximos, y si el mercado entero no cambia se mantendrá parecido", añade Ignacio Ocejo. En estos momentos, el metro cuadrado en el distrito Universidad se encuentra en 2.432 €, según Idealista, situado como el más caro de la ciudad por delante del Centro o el Actur.

Así será la nueva Romareda en Zaragoza HA

Por su parte, Fernando Baena, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón y Soria, considera que la renovación del campo de fútbol, inaugurado en 1957, "reconfirmará que es una de las mejores zonas de la ciudad a nivel residencial". "Ya sabemos que está cerca de colegios, hospitales, de la Universidad... Tiene proximidad con el parque y con el centro de la ciudad", describe Baena.

El perfil de los compradores de vivienda en esta zona suele ser el de familias, con profesiones como médico, funcionario o personal de la Universidad o de hospitales. "Romareda es una zona bastante amplia y también tiene mucha vivienda de hace 30 o 40 años que necesitan una actualización", comenta Baena.

Fernando Burillo, responsable de la oficina de Zaragoza de la inmobiliaria Brisasol, comenta que no han notado un incremento de interés a raíz del anuncio de la reforma del estadio. "No hemos notado un proceso de subida de precios por la nueva Romareda. Tuvo más impulso el Hospital Quirón o la venta de las torres de Aragonia, por ejemplo", declara este experto.

No obstante, destaca el poder de absorción del mercado inmobiliario que tiene esta zona. "Todo lo que sale se vende de manera garantizada, y a un precio importante. Con la nueva Romareda, en un futuro, veo un impacto más a nivel terciario, de los locales cercanos, por ejemplo. El parque de pisos de esta zona es antiguo, por lo que si hay un incremento será moderado", añade Burillo. El motor de su crecimiento, dice, han sido los colegios y hospitales de su alrededor.