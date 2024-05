Los Bomberos trabajan en un incendio en un edificio del Coso Bajo de Zaragoza

Pasadas las 7.00 los Bomberos de Zaragoza han recibido el aviso de un incendio en el Coso Bajo de la capital aragonesa, donde trabajan desde primera hora de la mañana varias unidades del cuerpo y que ha provocado una gran columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

El edificio donde se han originado las llamas el número 184, un inmueble de viviendas de cuatro plantas, en el tramo entre la calle de Alcober y de José Luzán, contiguo al conocido como solar del Conejo. Todos los vecinos que vivían han salido -nueve adultos- y no se han registrado daños personales. Según han informado en el lugar de los hechos, el fuego ha comenzado en el local de la planta baja, que estaba cerrado pero en el que al parecer se almacenaban enseres como colchones y chatarras.

Además, ha sido necesario desalojar también los edificios de al lado, los números 186 y 188.

"Ha sido un buen susto, estaba viendo la tele, he salido a la ventana porque he notado humo y una vecina me ha avisado de que saliésemos. Es la segunda vez que me pasa esto en seis meses, ya nos tuvimos que ir de donde vivíamos por otro incendio en la calle de Doctor Palomar", relatan David y Rocío, que viven justo encima del local donde ha comenzado el fuego. "No hemos podido coger ni la cartera", afirma ella. Les han comunicado que no podrán volver en unos días y hasta entonces acudirán al albergue.

"Había mucho fuego", explica otro de los vecinos. "Estaba durmiendo y la Policía ha llamado a la puerta para que nos fuésemos", comenta. Él y su mujer han podido salir con su gato y su perro, a los que estaban dando de desayunar en la acera de enfrente junto a los curiosos que se han acercado.

Bounama estaba durmiendo cuando se ha despertado y olido a humo. Ha pensado que era un compañero de piso que estaba cocinando, pero enseguida la Policía les ha dicho que saliesen. "He cogido ropa y mi tarjeta de residencia y he salido, había mucho humo y fuego", cuenta. "Ahora tengo que buscar donde quedarme", lamenta. Esta semana, dentro de los trámites para poder traer a su hijo desde Senegal, había presentado un informe de vivienda. Todos los vecinos serán realojados, como gestiona la Policía Local.

Los vecinos desalojados del edificio de viviendas del Coso Bajo de Zaragoza por el incendio. Oliver Duch

Dadas las características de construcción del edificio, el técnico municipal ha determinado que era necesario desalojar a los vecinos de las plantas superiores aunque no hubieran llegado las llamas, pero por peligro de derrumbe, tal y como ha comunicado el Ayuntamiento de Zaragoza.

Como ya se ha mencionado, también se ha decidido evacuar a los vecinos de los números 186 y 188 del Coso Bajo. "Sobre las 7.00 he oído sirenas, pero no he hecho mucho caso, pero después he comenzado a escuchar como chispazos y he visto el humo", explica Vicente, del 188. " hemos salido con lo puesto, pero ya hemos podido volver", comentaba este vecino.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado un gran despliegue de los Bomberos, tal y como se aprecia en su parte, además de Policía. Varias autoescalas automáticas de 30 metros, unidades de mando y comunicaciones, dos ambulancias, también bombas urbanas ligeras y pesadas y unidades de personal y carga. Además de una unidad de personal y carga.