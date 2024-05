Un jabalí se pasea por las calles del centro de Zaragoza: "La gente estaba alucinando"

Puede parecer una situación insólita y desde luego que lo es. Un jabalí, por la noche, paseándose libremente por las calles del centro de una ciudad, bajo la sorprendida mirada de algunos viandantes. Esto es lo que ocurrió este miércoles sobre las 23.30 en los alrededores al puente de Piedra de Zaragoza, frente a la Sala López, cuando un habitante nada habitual deambulaba por la zona. Un hecho imposible de olvidar, que quedó inmortalizado por un zaragozano.

"Iba volviendo a casa y de repente levanté la mirada y me encontré con el jabalí", relata sorprendido Carlos Fleta, que entonces decidió grabar el momento. Es cazador y reconoce entre bromas que a veces van a cazar y no ven ninguno. Ahora, donde menos se lo esperaba, en pleno centro de la ciudad y a poca distancia de su domicilio, ha podido avistar uno.

Cuenta, como experto en la materia, que el animal no era ofensivo, aunque sí recomendó a las personas de la zona que no se acercaran a él "por si acaso ocurría algo". Para la mayoría era la primera vez que veían uno y estaban "alucinando con la situación".

Uno de los muchos sorprendidos dio la voz de alarma a la Policía Nacional ante un hecho tan extraño. Dos patrullas de seguridad ciudadana se trasladaron a la zona para vigilar y "acompañar" al animal -cuentan fuentes policiales- hasta que salió de la ciudad y volvió a su entorno natural, sin causar ningún problema.

Pese a ello, como se puede ver en las imágenes, el animal no parecía haber salido de su "zona de confort" y paseaba muy tranquilo por el lugar tras llegar, al parecer, del margen derecho de la ciudad.

Otro jabalí hace unos meses

Se trata de una historia sorprendente, aunque no es la primera vez que ocurre algo así en Zaragoza. Un jabalí atravesó varias calles de Zaragoza, el pasado mes de diciembre, causando también un importante asombro de las personas de la zona. En esta ocasión, los hechos ocurrieron en las Fuentes en torno a las 5.10 de la madrugada en la zona de la calle de Compromiso de Caspe con la calle de Jorge Cocci. El jabalí no ocasionó ningún problema ni pudo ser localizado por los agentes, por lo que la Policía Local no llegó a registrar ninguna incidencia.