¿Por qué todo el mundo se hace fotos en la plaza de Santa Engracia de Zaragoza?

Desde primera hora de la mañana de este jueves 23 de mayo, es raro pasar por la plaza Santa de Engracia y no ver a alguien haciendo una foto. Y es que son muy pocos los transeúntes que se resisten a sacar el teléfono móvil de sus bolsillos e inmortalizar con sus cámaras a los nuevos inquilinos de esta céntrica plaza de Zaragoza.

Con motivo del programa de actividades del evento Zaragoza Florece, impulsado un año más por el Ayuntamiento de Zaragoza, distintos puntos de la capital aragonesa se llenarán de flores y color hasta este domingo por la noche. La plaza de Santa Engracia ha amanecido con una exposición titulada ‘El rugido del león’, en la que ocho leones que recuerdan a los que flanquean el puente de Piedra lucen floridas melenas.

“Pasé ayer por aquí cuando lo estaban montando y me encantó, de hecho he venido esta mañana pronto para verlo porque tenía muchas ganas”, asegura Maisha, que no ha dudado en hacerse varios ‘selfis’ con los felinos de fondo. “Ha sido una idea maravillosa. De hecho, las estoy subiendo ya a mi Instagram invitando a todos mis seguidores a que vengan a verlo porque merece mucho la pena”, asegura.

Felipe le acaba de pedir a un señor que le eche una foto junto a su amiga brasileña Helena. “Los turistas, como mi amiga, están flipando. Hemos venido porque nos lo ha recomendado un amigo y la verdad que merece mucho la pena”. Comparte opinión con Silvia, vecina de Zaragoza que supera los ochenta años y que asegura que “tendrían que ponerlo por todo el Paseo de la Independencia”. “Sería un reclamo turístico estupendo”, afirma. María, que la sujeta del brazo, añade: “Zaragoza está cada día más bonita y con estas cosas que se hacen, mucho más. Los leones me han encantado. Están muy bien hechos y quedan genial”.

En esta exposición, organizada por HERALDO con la colaboración del Consistorio, han participado ocho floristerías de Zaragoza. Cada una se ha encargado de engalanar la melena de un león distinto, lo que permite que cada uno tenga un estilo diferente y original. “Es una pena que haya gente que no se haya enterado, es una iniciativa súper original”, concluye Marta.

Una vecina de Zaragoza fotografía a uno de los leones de la plaza Santa Engracia. H.A.

Los leones custodiarán la Plaza de Santa Engracia hasta el próximo martes 28 de mayo, por lo que todavía hay tiempo suficiente como para que ningún zaragozano se quede sin su foto.