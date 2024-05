Portales para encontrar habitaciones para compartir piso en Zaragoza

La oferta de habitaciones de alquiler ha crecido de manera importante en Zaragoza durante el último año. De hecho, según el portal inmobiliario Idealista, la oferta de habitaciones en alquiler en la capital aragonesa ha tenido un auge de un 36% en el último año, cifra ligeramente inferior a la media nacional (42%), pero que demuestra que este mercado crece poco a poco a merced de los estragos para hacerse con un arrendamiento asequible y de la "inseguridad jurídica" de los propietarios.

La subida de Zaragoza no ha sido ni mucho menos tan acusada como en otras ciudades como Albacete (231%) o Córdoba (152%). No obstante, el coste de estos espacios, según el citado portal inmobiliario, no se ha visto incrementado en la ciudad del Ebro. De hecho, ha bajado un 1% en 2023. Además, el 'rent to rent' sigue en auge y cada vez más empresas gestionan el alquiler de habitaciones a particulares que no quieren sacar sus pisos al mercado tradicional de arrendamiento.

Aunque este tipo de alojamientos era utilizado en un principio por estudiantes, las empresas detectan que el público se ha equilibrado por trabajadores que acuden a la capital aragonesa de forma temporal desde los pueblos, por ejemplo. Así, existen varias plataformas que facilitan la búsqueda de habitaciones en alquiler en Zaragoza.

Una habitación destinada al alquiler de un piso de Zaragoza. Grupo Naeraç

Una de las más típicas y recurrentes es, sin duda, Idealista. El portal inmobiliario habilitó hace tiempo una plataforma de búsqueda de, exclusivamente, habitaciones. Resulta muy útil pues, además de poder anunciar tu interés por arrendar una, puedes hacer una criba en función del género de compañeros que busques, si se permiten mascotas, si se puede fumar... En el momento de publicación de este artículo hay unas 780 dadas de alta.

Pisocompartido.com es otro de los sitios web de referencia a la hora de buscar el alquiler de una habitación. Funciona de una manera similar al de Idealista: se puede especificar si el piso es solo para chicos, chicas o si es mixto; además de una descripción en la que el anunciante describe el interior de la vivienda y algunos de los requisitos para el acceso. Incluso, hay un apartado en el que se describe al perfil ideal. No obstante, tiene un volumen de anuncios considerablemente menor.

Otro de los típicos portales es Milanuncios, donde se hacen descripciones menos detalladas. En realidad, se ofertan habitaciones igual que otro tipo de productos, por lo que no se precisan detalles como si es un inmueble solo para personas de un género específico, o solo para trabajadores, por ejemplo.

En la ecuación no podía faltar el portal inmobiliario Fotocasa, donde también se pueden encontrar habitaciones para arrendar, pero tiene un funcionamiento más parecido a Milanuncios, donde las descripciones dependen más bien del anunciante y, en ocasiones, no son tan pormenorizadas en algunos casos, aunque sí que se precisan algunos requisitos. También aparecen ofertas en Wallapop, aunque en menor medida, e incluso en el Ayuntamiento de Zaragoza, en cuya página se habilita un buscador para pisos, habitaciones y otro tipo de alojamientos destinados a jóvenes.