Así será la nueva residencia de estudiantes que se levanta junto al Seminario

El sector de las residencias de estudiantes muestra su pujanza en Zaragoza con otro complejo actualmente en construcción. La capital aragonesa sumará 180 habitaciones más en el segundo semestre de 2025, tras su previsible apertura. Ha sido una inversión extranjera la que ha posibilitado su edificación junto a uno de los proyectos de vivienda más importantes de los últimos años.

Es la promotora belga Cetim la que ha invertido un montante cercano a los 10 millones de euros, según fuentes consultadas, para construir la residencia de estudiantes en la esquina que quedaba libre en el edificio Seminario, en la confluencia de Vía Hispanidad con la calle Ángela López Jiménez, un conjunto de 420 viviendas de Castillo Balduz, la propietaria del suelo que también contaba con ese uso terciario al que ahora se le dará salida. Los trabajos, que empezaron hace ya tres meses, han sido encargados a la constructora aragonesa Eigo. Hasta el momento, las obras se habían centrado en demoler una estructura ya existente en el emplazamiento, para ahora levantar la 'torre' con capacidad para 180 habitaciones.

De hecho, según el proyecto del despacho madrileño Tash, encargados del diseño de la promoción de viviendas y de la residencia, el bloque tendrá 14 alturas y será el más alto de la manzana. La explotación de este nuevo alojamiento ha sido encargada a la operadora Odalys, experta en este tipo de negocio y en plena expansión en España. La previsión es que los trabajos se alarguen en torno a 20 meses, por lo que se estima que pueda abrir durante el segundo semestre de 2025.

Recreación de la residencia de estudiantes que la promotora belga Cetim construye junto al Seminario, en Zaragoza. Tash Arquitectos

Hasta 40 metros de altura

Tash, que también cuenta con oficina en Zaragoza, ha diseñado este complejo residencial con el objetivo de que sea una construcción sostenible. Además, la 'torre' tendrá hasta 40 metros de altura, siendo la más visible de toda la zona. Serán 14 plantas (13 más el bajo) en una superficie construida de unos 5.100 metros cuadrados. Estará ubicada en pleno tercer cinturón de la capital aragonesa, muy cercana al estadio de La Romareda.

El edificio estará a la altura de las últimas construcciones de obra nueva, con un certificado Breeam (similar al passivhaus), alcanzando un nivel 'very good', por lo que tendrá una alta eficacia y ahorro energético. Entre las zonas comunes del inmueble destacan el gimnasio y la lavandería, que ocuparán las dos primeras plantas. El resto será para las 180 habitaciones. No obstante, todavía no ha trascendido la cantidad mensual que deberán pagar los estudiantes por residir en el complejo.

Auge de residencias de estudiantes

Localización de las futuras residencias de estudiantes de Zaragoza. K. U.

Este proyecto se suma a otros de gran relevancia en el sector residencial. Por ejemplo, hace unas semanas se conoció la inversión que la 'joint venture' King Street y Medinvest realizaba en Zaragoza para abrir el complejo más grande hasta la fecha, con 670 plazas, en la avenida de José Atarés, 20, en el Actur. Su apertura, tras 40 millones de inversión, se espera para 2026. Mientras, Xior avanza en la segunda fase de las obras en la infraestructura de Pontoneros, con la que sumará 190 plazas más.

Recreación de Bravo! Zaragoza, que tendrá 670 plazas para estudiantes. Bravo! Students

En punto muerto se encuentra otra residencia que se proyectaba en la avenida de Pirineos, 2, también en el Actur. La edificación consistía en 336 estudios de alquiler asequible, pero la concesionaria, Aloha Pirineos, renunció el año pasado a la licencia municipal que logró hace menos de un año en pleno litigio con el anterior Gobierno de Aragón. El actual Ejecutivo de PP-Vox debe tomar una decisión acerca del proyecto, que en todo caso seguirá adelante aunque requiera sacarlo de nuevo a concurso "con unos nuevos pliegos que garanticen su viabilidad técnica y económica".