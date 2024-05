La oferta de habitaciones crece en Zaragoza: "Una persona no puede permitirse alquileres de 700 euros"

La oferta de habitaciones de alquiler ha crecido de manera importante en Zaragoza durante el último año. Así lo refleja el portal inmobiliario Idealista, en un estudio que centra sus focos en esta modalidad de alquiler, especialmente impulsada por el alza de los precios del arrendamiento tradicional en todo el territorio nacional.

La subida de Zaragoza no ha sido ni mucho menos tan acusada como en otras ciudades como Albacete (231%) o Córdoba (152%). Idealista estima que la oferta de habitaciones en alquiler en la capital aragonesa ha tenido un auge de un 36% en el último año, cifra ligeramente inferior a la media nacional (42%), pero que demuestra que este mercado crece poco a poco a merced de los estragos para hacerse con un arrendamiento asequible, además de por la "inseguridad jurídica" de los propietarios, que no se atreven a lanzar sus pisos para ser alquilados. No obstante, el coste de estos espacios, según el citado portal inmobiliario, no se ha visto incrementado en la ciudad del Ebro. De hecho, ha bajado un 1% en 2023.

Aun así, de este mismo informe se desprende que el número de interesados por las habitaciones solo ha crecido un 5% en Zaragoza. Juan Ignacio Morgado, de Morgado Inmobiliaria, expresa que esto ya pasó en Madrid o Barcelona y la capital aragonesa está notando ahora este fenómeno. "Hay menos oferta de alquiler tradicional que hace años y esto repercute en los precios. Una persona sola no puede permitirse alquileres de más de 700 euros, por lo que recurren a este tipo de alojamientos", añade. El coste es muy inferior y, además, incluye todos los servicios como internet, la limpieza... Idealista cifra en una media de 320 euros al mes el arrendamiento de habitaciones en la capital aragonesa.

El precio medio del alquiler de habitaciones en Zaragoza fue de 320 euros durante 2023, según Idealista

Sin embargo, Morgado sí que cree que el coste de los dormitorios ha aumentado. "Puedes encontrar cosas por 300 euros, pero de baja calidad, que antes estaban en 200 euros. Para encontrar una buena oferta ya te vas a los 400 euros", dice este experto, en el caso de buscar alojamiento en el centro de la ciudad. El auge de esta modalidad ha ocasionado que cada vez más inversores se dediquen al 'rent to rent' en Zaragoza, que consiste en alquilar una vivienda y subarrendarla por habitaciones tras hacerle una pequeña reforma.

El crecimiento de la oferta es palpable. En el momento de publicación de este artículo, hay cerca de 780 anuncios de habitaciones de todo tipo en Idealista. La más cara se da de alta por 750 euros al mes, mientras que la más económica va hasta los 180. La plataforma permite especificar si en el piso viven hombres o mujeres, si se buscan chicos o chicas de alguna franja de edad en concreto, que tengan una estancia mínima... En la otra parte, se anuncian cerca de 550 inmuebles enteros para alquilar en la capital aragonesa.

El joven Grupo Naera se lanzó hace unos años a impulsar el 'rent to rent' en Zaragoza y también han sido testigos del auge del alquiler por habitaciones, engordando su cartera cada vez más. "Hay gente que está alquilando todas las semanas, e incluso una cada día", comenta uno de sus creadores, Nacho Lahorga. Detectaron un "bajón tremendo" de oferta en arrendamientos tradicionales tras la Ley de Vivienda, y muchos de ellos lanzaron al mercado sus habitaciones en lugar del piso entero.

Un 50% trabajadores y otro 50% estudiantes

Para él, el coste ronda los 250 y 350 euros, y el perfil ya no es solo el del típico estudiante. "Ahora, estos meses vienen más trabajadores, gente que viene de pueblos de Aragón, lógicamente, pero más o menos se reparte en un 50% con estudiantes, que aparecen más en septiembre", añade Nacho Lahorga. Al final, ante la inseguridad jurídica de los propietarios de viviendas, muchos escogen el mercado de habitaciones para que una empresa como Naera haga las gestiones, seleccione a los inquilinos, solucione los desperfectos del piso...