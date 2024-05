Cuándo y cómo saber si te toca mesa electoral en Zaragoza para las elecciones europeas 2024

Hay sorteos queridos y sorteos temidos. El más popular es el de Navidad del 22 de diciembre que puede alegrar las fiestas a más de uno. Sin embargo, hay otros en los que nadie quiere salir elegido como ocurre antes de cada proceso electoral. El 9 de junio de 2024 se celebrarán las elecciones al Parlamento Europeo y los ayuntamientos realizarán los sorteos para elegir a los miembros de las mesas electorales: Presidentes, vocales, suplentes y reservas. En Zaragoza se elegirán a 9.856 personas para formar parte activa del proceso electoral. Una función obligatoria y clave para que la gran jornada de las urnas tenga definidos sus responsables está al caer.

Zaragoza ya tiene fecha para el sorteo, que por ley debe hacerse entre el 11 y 15 de este mes (que corresponden a los días vigesimoquinto y vigesimonoveno posteriores a la convocatoria), y que en la presente ocasión es el más temido del año, ya que puede fastidiar una salida vacacional. Zaragoza lo celebra el lunes 13 de mayo a primera hora en el Ayuntamiento.

Cuándo se sabrá si te ha tocado ser miembro de una mesa electoral este 9 de junio

La ley explica que la notificación debe llegar a las personas designadas para las diferentes tareas durante los tres días siguientes al sorteo. Lo hace por correo certificado, y si no se halla a los destinatarios, la administración contempla una serie de formas de aviso encaminadas a localizar a la persona en el plazo correcto, a fin de que no pueda aducir luego que no recibió la notificación.

Este aviso llega certificado desde Correos; si no se entrega con éxito, la Policía Local trata de localizar a las personas designadas de diferentes formas, pasando por el domicilio y preguntando a familiares o vecinos. Incluso pueden aparecer en el puesto de trabajo de la persona en cuestión para entregar esa notificación. Además, por si acaso la incomparecencia es casual o puntual, se deja un aviso en el buzón para que se acuda a la oficina de Correos a recoger la notificación.