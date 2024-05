Elegidos por sorteo los más de 9.800 vecinos de Zaragoza que formarán las mesas de las elecciones europeas

Zaragoza ha elegido este lunes a los 9.856 vecinos que, contando suplentes y reservas, formarán parte de las mesas para las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Un algoritmo “completamente aleatorio” ha escogido en apenas dos minutos los componentes de las 616 mesas, que recibirán la correspondiente carta certificada en sus domicilios en los próximos días.

El sorteo se ha hecho en un pleno exprés que ha estado encabezado por el concejal de Presidencia, Ángel Lorén. Como en cada proceso, ha explicado la jefa de la oficina de Organización del área de Participación y Régimen Interior del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Corral, se seleccionan 16 miembros por mesa: un presidente, dos suplentes, los vocales y dos suplentes más. Es decir, 616 presidentes y 1.232 vocales.

En total serán 5.544 los “miembros electorales” que tendrán que concurrir el día de las elecciones para constituir y configurar las mesas. En esta ocasión habrá 616 mesas frente a las 907 de las pasadas elecciones generales. También ha disminuido el número de colegios, que pasa de 151 a 119 (32 menos).

Presentarse, ha recalcado Corral, es “una obligación”, ya que, de lo contrario, “se pueden incoar diligencias e imponer penas de prisión de 3 a 12 meses o de multa de 6 a 24”. Sí existen, en todo caso, una serie de excusas que se pueden alegar, un listado que se actualizó el pasado 28 de junio y que afecta, por ejemplo, a las personas de entre 65 y 70 años.

También pueden hacerlo aquellas que tengan una incapacidad permanente absoluta, una gran invalidez o estén embarazadas de más de seis meses y tengan un certificado médico que acredite su situación. “Para presentar alegaciones habrá un plazo de 7 días desde que se reciba la alegación. Si con posterioridad surge un acontecimiento por el que piensas que no vas a poder estar, hay que avisar con al menos 72 horas, y si se trata de una situación sobrevenida a ultimísima hora, se debe comunicar lo antes posible”, ha señalado la jefa de la oficina de Organización.

Los escritos han de dirigirse a la Junta Electoral, situada en el número 89 de la avenida de los Fueros de Aragón, que permanecerá abierta en horario de 9.00 a 13.30. La propia carta que se entrega a cada miembro incluye un impreso de alegaciones, los teléfonos y el correo electrónico al que se pueden dirigir. “Por parte del Ayuntamiento se establece también una oficina de atención a los miembros de mesa para cualquier duda que pueda surgir. Además, este año como novedad se les hará entrega de un manual de ‘breves instrucciones’ para que estén un poco más clarificadas sus obligaciones, sus competencias y cómo deben actuar ese día”, ha agregado.

En Zaragoza capital podrán votar algo más de 505.000 personas entre los nacionales empadronados, los que están empadronados en el extranjero y los miembros de países de la Unión Europea que deciden ejercer su derecho en la ciudad. “Como anécdota, el país más numeroso sería Rumanía, con 800 votantes, seguido de Italia, con 302, y Francia, con 195. Por debajo estarían Luxemburgo y Malta, con uno cada una”, ha detallado Corral.

Los ‘agraciados’ serán notificados esta misma semana. “Desde aquí ruego que se atiendan las notificaciones. Rehusarlas no exime ni exonera de ningún tipo de responsabilidad que luego pueda surgir”, ha advertido.

En el caso de las personas que tengan un viaje contratado, una boda o una comunión, la decisión quedará en manos de la Junta Electoral. “Está muy restringido. Tendría que ser un perjuicio muy irreparable. Es decir, que la persona que está alegando sea el protagonista del evento. No vale que se case la prima segunda del cuñado tercero. En todo caso, lo importante es alegar, ya que las sanciones son tanto por no acudir, por abandonar sin causa legítima o por no presentar la excusa sin causa justificada. Cualquiera de estas cosas lleva aparejada una sanción”, ha remarcado.

"La próxima vez será"

Una vez finalizado el sorteo han sido varios los concejales que se han acercado para ver si la suerte les había ‘sonreído’. “No”, exclamaba el propio Ángel Lorén, seguido de un ¡oooh! del resto de ediles. El socialista Guillermo Ortiz tampoco formará parte de las mesas, al igual que la concejala de Cultura, Sara Fernández, que ha reconocido que siempre ha querido y nunca le ha tocado.

Esta vez no ha saltado la sorpresa en el salón de plenos, tal y como ocurrió en uno de los últimos sorteos con la entonces concejala Cristina García. “La próxima vez será”, decía el delegado de Movilidad, José Miguel Rodrigo, al ver que su nombre tampoco figuraba en la lista, como también le ha sucedido a la titular de Políticas Sociales, Marian Orós, que no se librará y tendrá que estar de apoderada o interventora.