Cambian la reforma de la calle Manifestación de Zaragoza tras las quejas vecinales

El Ayuntamiento de Zaragoza modificará la reforma de la calle de la Manifestación tras las quejas de vecinos y comerciantes. Los técnicos de Infraestructuras presentaron este lunes el nuevo diseño a los afectados, que llevaban semanas alertando de las consecuencias que tendría perder el doble sentido desde el bar El Picadillo, a la altura del número 13, hasta las Murallas.

Transportistas y residentes temían tener que dar un rodeo por la calle Mayor, Espoz y Mina, San Vicente de Paúl y la calle de Alfonso I, una situación especialmente preocupante en una calle que cuenta con más de 300 plazas de garaje, bares y farmacias. La solución, que tiene que recibir todavía el visto bueno de Intervención, no implicará un aumento de plazos, ya que los trabajos comenzaron hace apenas unas semanas. Tampoco alterará en exceso el presupuesto, que podría cambiar “mínimamente” al alza o a la baja, según explican desde el área de Urbanismo.

Una vez se reciba luz verde, los cambios tendrán que ser aprobados por el Gobierno de Zaragoza. Mantener el doble sentido hará que ese tramo, de aproximadamente 70 metros lineales, no esté a cota cero, generando un pequeño desnivel. Desde el Consistorio explican que no resultaba aconsejable por una cuestión de seguridad y que, aunque las aceras no serán tan anchas en este punto como estaba previsto, sí ganarán tamaño respecto a las actuales.

Nuevo diseño de la reforma

El diseño se sometió en su día al correspondiente periodo de alegaciones, pero entonces se decidió apostar por un único sentido. Los vecinos, sin embargo, no quedaron conformes, de ahí que pidiesen que, al menos, se pusiera un semáforo que permitiese el doble sentido.

Mantener las dos direcciones obligará, además, a suprimir en este área la carga y descarga, que se mantendrá en el resto de la calle y en las vías adyacentes. La intención sigue siendo que los trabajos, que ya están provocando importantes afecciones a los negocios de la zona, concluyan a principios de octubre, de cara a las Fiestas del Pilar.