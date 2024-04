Zaragoza inicia el lunes las obras de la calle Manifestación: así será su cambio

El Ayuntamiento de Zaragoza comenzará este lunes la reforma de la calle Manifestación. Será una intervención de seis meses que, si se cumplen los plazos, terminará a comienzos de octubre, para que la céntrica vía quede totalmente despejada para celebrar sin molestias las Fiestas del Pilar. Los trabajos supondrán una inversión de 781.418 euros y la eliminación del actual pavimento envejecido y aceras estrechas para crear una plataforma única de prioridad peatonal.

La empresa Vialex Constructora Aragonesa será la encargada de ejecutar las obras, ya que se impuso a las otras candidatas en el segundo proceso de licitación después de que el primero quedara desierto. El objetivo es la creación de un eje más saludable y con menos congestión del tráfico que fomente el paseo en esta zona tan céntrica y concurrida, que une Alfonso I con el centenario Mercado Central.

En línea con el resto de actuaciones que se han llevado en los últimos cuatro años, se habilitarán zonas con arbolado (de porte medio y arbustos, vivaces y gramíneas), se renovará el alumbrado para sustituirlo por faroles tipo alfonsino pero con más eficiencia lumínica y energética y se diferenciarán las zonas destinadas a los vehículos y los peatones mediante el uso de distinto pavimento y con baldosas pododáctiles.

La futura calle Manifestación

No obstante, en este caso se ha optado, tras realizar una valoración técnica del estado de los servicios de agua potable, por no renovar la red al no considerarse necesario. Únicamente se harán intervenciones puntuales en el saneamiento y se cambiarán las toma necesarias.

El proyecto plantea, en concreto, una calzada de un solo carril de circulación de tres metros de anchura y siete plazas de carga y descarga reguladas distribuidas en tres zonas. La velocidad se limitará a 20 kilómetros por hora y se utilizará pavimento de hormigón y losas de granito.

Según indican desde el Área de Urbanismo, este lunes está previsto que comiencen las afecciones a la movilidad que inevitablemente traen consigo todas las intervenciones de estas características. Se colocará la señalización y se harán los trabajos previos y en función de la evolución se comenzará ya con la obra o se pospondrá al día siguiente.

Acceso a los garajes

Varios vecinos de la calle de la Virgen han presentado una queja ante el Ayuntamiento de Zaragoza porque temen que, una vez terminadas las obras, el acceso a sus garajes no quede siempre garantizado. Explican que la transformación de Manifestación en una vía de una sola dirección obligaría a multitud de coches a acceder únicamente por la "conflictiva" calle de Alfonso I. Y temen no poder circular por ella a menudo, teniendo en cuenta la cantidad de pasacalles, manifestaciones o eventos de todo tipo que se llevan a cabo en ella a lo largo del año obligando a cortarla temporalmente.

No obstante, desde el Consistorio explican que el proyecto ha pasado por el correspondiente periodo de exposición pública, durante el que se podían presentar alegaciones. Igualmente, cuenta con el visto bueno de Patrimonio así como de la Junta de Cofradías, y se ha informado con anterioridad a comerciantes, hosteleros y vecinos tanto de la reforma como de las afecciones que causarán las obras. Por eso mismo se optó por esperar a después de la Semana Santa para iniciar los trabajos, y concretamente a este lunes una vez concluida la maratón programada para el domingo.

Con todo, recalcan que en el caso de que algún evento obligara a cortar en el futuro la calle de Alfonso I, el servicio de Movilidad adoptaría como siempre soluciones temporales para garantizar el acceso a los domicilios afectados por vías alternativas.