Garrapinillos reclama al Ayuntamiento de Zaragoza el arreglo "urgente" de 15 caminos en mal estado

Garrapinillos reclama al Ayuntamiento de Zaragoza el arreglo "urgente" de 15 caminos "en muy mal estado". Su alcalde pedáneo, Mariano Blasco, ha enviado más de una decena de solicitudes y quejas por escrito al Consistorio ante una situación que "cada vez va a peor". La última, este mismo mes para solicitar el bacheo de los caminos de Puente de Clavería, Bárboles, La Ribera, Torre Nueva, Casetas, Pinseque y Las Moreras.

Se trata de vías muy transitadas que, según explica, llevan años sin mantenimiento. Entre ellas están el camino de San Lamberto (V-09), el de Mozota (V-70) o el de Galán Bergua hasta el barrio del Cañón, pero hay más.

También se necesita actuar en el camino de Los Llanos (A-17), el de Torre Medina (A-106), el del Convento (A-25) o el de Torre Martínez (A-28), así como el de Asirón (A-30), Longares (A-21), Las Balsas (A-65), La Venta de Cano (A-26) o el camino de Las Monjas ."Estamos mosqueados y con razón", dice Blasco.

A las quejas de la junta de Garrapinillos se unen las que han hecho vecinos a título particular. Hay caminos asfaltados, cuenta el alcalde pedáneo, "con baches de unos 20 centímetros de profundidad". "El que no lo sabe, se deja la rueda", asegura.

Según comenta, él lleva ya entre cinco y seis años reclamando una partida específica en los presupuestos de Zaragoza. "Si hubiese un mantenimiento anual no habríamos llegado a esta situación, y el coste sería mucho más razonable, bastaría con 80.000 o 100.000 euros. Hace dos años tuvieron que estar casi un mes entero reasfaltando, y no me extraña. Desde entonces apenas se ha hecho nada más que algún bacheo puntual", añade.

Según Blasco, este tipo de actuaciones deberían acometerse con cargo al presupuesto municipal. "Todo lo quieren remitir al convenio de laDiputación Provincial, pero no es un chicle. Creo que Garrapinillos aporta mucho a Zaragoza", defiende.

110.000 euros previstos

Desde el Consistorio remarcan que se está trabajando para mejorar los caminos, no solo de Garrapinillos, sino de todos los barrios rurales de Zaragoza y que ya el pasado mes de diciembre se anunció una inversión de 110.000 euros. "Se ha empezado a actuar y, además de continuar con los arreglos, también se trabaja en labores de mantenimiento, algo que no se había hecho nunca", afirman.

En este caso concreto, aseguran que se ha actuado ya en alguno de los caminos. "Pero hay que recordar que hay 14 barrios rurales y que no se puede priorizar uno como parece pretender el alcalde de Garrapinillos", resaltan.