Los alcaldes de los barrios rurales, sobre el convenio 2021-2014: "Los proyectos están prácticamente paralizados"

En barrios rurales como Garrapinillos, las obras del convenio 2021-2024 están "prácticamente paralizadas". "El pump truck está pendiente de adjudicar. Y hay proyectos como los vestuarios de las piscinas y la pista de pádel que están en redacción", explica su alcalde pedáneo, Mariano Blasco (PSOE).

Estos últimos no llegarán a tiempo al 31 de diciembre. "Venimos denunciando en los consejos de alcaldes que todo iba muy lento, que no se avanzaba. A estas alturas ni siquiera sabemos qué se ha hecho y qué no. Espero que se aclaren y nos digan cómo están todas las partidas", expone.

El convenio anterior les permitió hacer el campo de fútbol y el pabellón. El primero terminó encareciéndose al incluir vestuarios y el segundo, que acabó de construirse a finales de mayo, tampoco ha esquivado los sobrecostes.

En Peñaflor han tenido que renunciar a la sustitución del césped del campo de fútbol, actualmente de hierba natural. "Me enteré por Deportes que se caía por falta de presupuesto, y me he pegado seis meses hasta que me han dicho con cuánto dinero podíamos contar", apunta la alcaldesa de este barrio rural, Mamen López (ZEC).

Actualmente tienen unos 228.500 euros por ejecutar. "Hemos tenido que cambiar y tirar de contratos menores. Se han solicitado arreglos en espacios públicos que estaban muy deteriorados como la ludoteca, la casa de juventud, el aula polivalente o el pabellón de festejos, pero aún nos lo tienen que aprobar", señala.

En Casetas, en cambio, parecen estar teniendo menos problemas. "El asfaltado del camino del Molino de Longares y el Molino delRey se está ejecutando y las tres calles que se pretendía subir a cota cero están en fase de redacción de proyecto", indica el alcalde pedáneo, Jorge Eseverri (PP).